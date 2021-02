Transport subsidy panawagan ng mga magbababoy sa DA

MAYNILA - Nanawagan ang isang grupo ng mga magbababoy na ibigay ng pamahalaan ang pangakong transportation subsidy para sa pagpapadala ng baboy mula Visayas at Mindanao papuntang Metro Manila.

Ayon kay National Federation of Hog Farmers president Chester Warren Yeo Tan, nag-alok ang Department of Agriculture ng transportation subsidy na P21 para sa mga magbababoy ng Mindanao, P18 sa Visayas at P10 sa Luzon.

"Sana po 'yong subsidy ay talagang maibigay 'yan sa ating mga hog raiser para hindi po mapahirapan," aniya sa panayam sa Teleradyo nitong Miyerkoles. "Sana matuloy po ito. Magiging totoo po."

Ani Tan, gumagastos ang mga hog raiser ng nasa P35 per kilo para sa shipment. Nahihirapan na umano silang kumita dahil sa price ceiling na ipinataw kamakailan ng gobyerno.

"Ang nagiging hadlang po is 'yong price cap dito sa Luzon na P270 to P300," aniya. "Nahihirapan magpadala dahil din sa transportation cost na malaki."

Noong nakaraang linggo, ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapatupad ng price ceiling sa karneng baboy at manok sa Kamaynilaan.

Sa ilalim ng Executive Order No. 124, may price cap na P270 ang kada kilo ng kasim at pigi, P300 ang kada kilo ng liempo, at P160 ang kada kilo ng manok.

Naging epektibo ang kautusan nitong Lunes at tatagal nang 2 buwan.

Kahit may alok din na loan ang DA para sa mga magbababoy na apektado ng African swine fever, halos wala umanong gustong umutang sa National Federation of Hog Farmers, ani Tan.

"Sa survey namin, halos wala kaming nakuhang stakeholder na gustong umutang dahil medyo high-risk po ito," aniya.

"Ang takot po nila 'pag hindi naging successful kahit zero interest 'yan, baka hindi makapagbayad ng principal dahil sa ASF issue."

Sinabi ni Agriculture Secretary William Dar nitong Martes na naglaan ang kaniyang ahensiya ng P500 million para sa lending ng mga backyard hog raisers. Nasa P27 billion naman ang kanilang alok para sa mga swine commercial hog raisers.