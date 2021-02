TESDA scholars, nakatanggap ng 'starter tool kits' para sa kanilang kabuhayan

Ayon sa TESDA, magagamit ng scholars ang starter tool kits upang gawing trabaho ang natapos na kurso, tulad ng baking, plumbing, carpentry, wellness massage at iba pa. Feb. 10, 2020. Photo courtesy of TESDA.

MAYNILA — Sinimulan nang ipamahagi nitong Miyerkoles ang starter tool kits para sa mahigit 21,000 scholars at graduates ng Special Training for Employment Program ng Technical Education and Skills Development Authority (TESDA).

Ayon sa TESDA, 2019 pa nagsipagtapos ang recipients pero ngayon lang naipamahagi ang tool kits dahil naantala ng procurement process at pandemya.

Sa National Capital Region, 30 scholars ang nakatanggap ng kits, na magagamit nila upang gawing trabaho ang natapos na kurso, tulad ng baking, plumbing, carpentry, wellness massage at iba pa.

Kasama sa mga nakatanggap si Philip Palermo.

May speech disorder si Palermo mula pagkabata at hindi rin nakapagtapos sa kolehiyo dahil aniya sa financial problem. Pero hindi ito naging hadlang sa kanyang pangarap.

“Pangarap ko po is kumita po tapos makapasok ng trabaho, kung may kompanya na tatangap sa'kin,” ani Palermo.

Nagtapos siya ng plumbing at plano niyang gawin itong pangkabuhayan.

Si Bryan Francisco naman, dalawang taon nang out-of-school youth dahil aniya sa kakulangan ng pera pantustos sa pag-aaral. Dahilan ito kaya naisip niyang mag-apply ng scholarship sa TESDA.

Makakatulong daw ito sa kanya sa pagkuha ng trabaho.

Matapos ang 18 araw na training, nakatapos na siya ng kursong wellness massage.

“Masaya po pero happy-pagod po iyon kasi masyado pong productive.. yung klase namin masyadong active sa pagtuturo,” kuwento ni Francisco.

Ayon kay Sec. Isidro Lapeña, director-general ng TESDA, prayoridad ng ahensya, lalo na ngayong pandemya, ang mabigyan ng training ang mga Pilipino, lalo na iyong mga nasa linya ng agriculture at construction.

“Marami tayong mga pangangailangan na trabahante sa construction because of the Build Build Build program ng gobyerno. We have come up with partnership ng malalaking building contractors association at malalaking kompanya that would need construction workers,” paliwanag ni Lapeña sa isang panayam.

Kaya naman suportado ng ahensya ang panukalang pagbuo ng Department of Technical Education and Skills Development, sa layong mas marami pa ang masanay at kalaunay makapagtrabaho.

“Ang [Department of Education] of course, that's basic education. And then iyong college education, sa CHED. But those in the middle, iyong hindi makaderetso ng college education, they pass through TESDA,” sabi ni Lapeña.

“Mag-training sila para magkaroon ng mga employment muna, kabuhayan. And then, while employed, they can continue with their studies through what we call the ladderized diploma program and then become a degree holder pa rin,” dagdag niya.

Para kina Philip at Bryan, pagsisikap at pag-asa ang mga susi sa pagtupad sa pangarap.

“Subukan niyo ang kakayahan niyo kung hanggang saan. Tapos hindi po kayo titigil hanggat hindi natatapos o nagagawa ang tama. Kagaya ko po na PWD, kahit po nahirapan, sinubukan ko ang ibang mahirap na gawain na kaya ko rin pong magawa at matapos,” sabi ni Palermo.

“Do not stop pursuing your dreams. I-grab niyo po lahat ng opportunity,” ani Francisco.

Sa datos ng ahensya, mula 2016 hanggang 2020, umabot sa 9.4 million ang TESDA graduates, nasa 92 percent dito ang pumasa sa assessment. Nasa 85 percent naman ang employability rate o iyong kakayahang makakuha at manatili sa trabaho ng TESDA graduates.