Retailers’ group: Hirit na P100 dagdag sa minimum wage, ‘di pa napapanahon

MAYNILA - Hindi pa napapanahon sa ngayon ang panawagan ng isang labor group na P100 dagdag sa minimum wage ng mga manggagawa sa buong bansa.

“Hindi pa natin napag-uusapan. But my personal opinion, it’s not the proper time para pag-usapan natin yung wage hike,” pahayag ni Rosemarie Bosch Ong, presidente ng Philippine Retailers Association (PRA).

Sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga, sinabi ni Ong na mahalagang matutukan muna ang pagbubukas muli ng ekonomiya.

“Alam nama natin marami tayong nawalan ng trabaho, yun ang unahin natin mabigyan sila ng trabaho. Marami tayong empleyado na underemployed at nakita natin due to this pandemic marami talagang na-displaced,” sabi niya.

Nanawagan ng dagdag P100 sa minimum wage ang grupong Defend Jobs para sa mga manggagawa sa harap na rin ng nagtataasang presyo ng bilihin.

Aabot sa P100 ang nabawas sa aktuwal na halaga ng P537 na minimum wage sa Metro Manila, ayon sa datos ng pamahalaan.

“The government should come in, DTI (Department of Trade and Industry) should come in. Pag-aralan nating mabuti kasi may domino effect din yan. Hindi lang naman mga empleyado ang tinamaan nitong pandemic, lahat naman tayo,” sabi niya.

RELATED VIDEO: