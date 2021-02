Retail frontliners nais maisama sa unang babakunahan kontra COVID-19

Ipinapatupad ang social distancing at iba pang protocols laban sa pagkalat ng COVID-19 sa loob ng SM North sa Quezon City, Mayo 27, 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Hiniling ng retail sector sa bansa na maisama sa listahan ng prayoridad na unang makatatanggap ng bakuna laban sa COVID-19 ang kanilang mga frontliner.

Ayon kay Rosemarie Bosch Ong, presidente ng Philippine Retailers Association (PRA), ang kanilang frontline workers lalo na sa essential sectors ay siyang humaharap sa mga tao araw-araw lalo na noong nagpapatupad ng lockdown laban sa pagkalat ng COVID-19.

Kasama rito ang mga store clerk, kahera at iba pang nagtatrabaho sa mga retail outlets.

“That’s why we are making this appeal to IATF (Inter-Agency Task Force) na to include the retail frontliners o 'yung tinatawag nating frontliners of the economy na masama doon sa priority list na unang babakunahan para ma-ensure natin ang safety ng lahat ng population, especially sila 'yung naka-expose sa mga tao,” sabi ni Ong.

Sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga, sinabi ni Ong na hinihintay na lamang nila ang tugon ng IATF sa ipinadala nilang liham tungkol dito noong Peb. 4.

“It was already received. We’re just waiting for the answer, siguro pinag-aaralan nilang mabuti. Sana naman ikonsidera nila ang ating appeal kasi it's for the common good. We all want the economy to move lalo na ngayon nabalitaan natin by March mage-ease na 'yung mga restrictions,” sabi niya.

Nais ng grupo na mailagay ang retail frontliners kasunod ng medical frontliners sa priority list ng mga babakunahan ng gobyerno.

“I would say unahin natin health frontliners and then the frontliners of the economy. Tapos, no offense sa mga seniors, sila na 'yung susunod,” sabi ni Ong.

Nauna nang nagkaroon ng kasunduan ang pribadong sektor, ang gobyerno at AstraZeneca para sa pagbili ng inisyal na supply ng COVID-19 vaccines.

Kalahati ng mabibili ng pribadong sektor ay ibibigay sa kanilang mga manggagawa habang ang kalahati naman ay ido-donate sa gobyerno para maibigay agad sa frontliners.

“Sinasama na rin natin dito siguro 'yung involved din sa backend kasi hindi naman mabubuo yun operation kung ‘di kasama 'yung nasa backend natin like logistics, deliveries. They are important sa operations ng business,” sabi niya.

Sa naturang kasunduan, ang gobyerno aniya ang magpapatupad ng pagbabakuna.



“So we are relying on the government because it's the government who sets the priority list,” saad niya.

Dagdag niya, “Humihingi kami ng kalinawan na sana isama sa priority 'yung aming mga frontliners, 'yung ating tinatawag na economic frontliners lalo na ngayong we're seeing the light at the end of the tunnel through the vaccines so makikita natin mage-ease na lahat ' 'yung restrictions, our economy will start moving.”