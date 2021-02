'Petsa ng dating ng COVID-19 vaccine tentative pa lang'

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Wala pang kumpirmadong petsang ibinigay ang COVAX facility ng World Health Organization (WHO) kung kailan darating ang unang batch ng coronavirus disease (COVID-19) vaccines sa bansa mula Pfizer-BioNTech.

Ayon sa National Task Force Against COVID-19 at Department of Health, inaasahang darating ang inisyal na 117,000 doses ng Pfizer vaccines sa ikalawa o ikatlong linggo ng Pebrero.

"For example, Feb. 15, 'yun ang parang indicative date natin, pero hindi pa po ‘yun ang final date. Puwede pong mag-slide tayo ng third week. Marami pong requirements and paperworks na kelangan i-comply," ani vaccine czar Carlito Galvez Jr.

Ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire, maituturing na "indicative" pa ang petsang ibinigay sa kanila.

"The dates that were provided to us were indicative dates. 'Pag sinabi nating indicative, iyan po 'yung mga tentative schedule pa lang," ani Vergeire.

Pinaplantsa na rin ng gobyerno ang plano sa paglalabas ng mga bakuna sa paliparan, at pagdadala nito sa central vaccine hub sa Research Institute for Tropical Medicine, maging sa mga piling priority hospital.

Tututukan ngayon ng gobyerno ang bahagyang pag-uga ng shipment ng COVID-19 vaccines habang ibinababa sa eroplano, ayon kay National Task Force Against COVID-19 deputy chief implementer Vince Dizon.

Posible kasing mabasag ang ilang vial ng bakuna kung matatagtag o mauuga ang lalagyan.

"Ang pinaka-kailangan kasi natin ingatan 'yung handling ng mga vaccines pati 'yung Pfizer napaka-sensitive. Ngayon, magkakaroon tayo ng parang assessment with our private partners," ani Dizon.

Pinag-aaralan din kung may mas mainam na ruta para makaiwas sa mabigat na trapiko.

Dapat din umanong limitahan ang bilang ng mga tao sa paliparan pagdating ng mga bakuna para hindi makaharang sa daraanan ng shipment.

Target din ng gobyerno na mapaikli pa ang oras ng pagdadala ng mga bakuna papunta sa mga destinasyon nito para hindi masira.

Pero hindi na kailangang magdeklara pa ng holiday para rito, ayon sa pandemic task force.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News