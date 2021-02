NCRPO tutulong sa mabilis, ligtas na delivery ng COVID-19 vaccines

MAYNILA - Handa nang tumulong ang National Capital Region Police Office sa paglilipat ng mga coronavirus disease (COVID-19) vaccine sa Metro Manila, ayon sa kanilang hepe na si Police Maj. Gen. Vicente Danao Jr.

Nitong Martes lang ay nagsagawa ng simulation exercises ang mga awtoridad kung saan lumahok ang mga pribado at pampublikong tanggapan na mangagasiwa sa logistics ng mga bakuna, oras na dumating ito sa bansa.

Kasama sa lumahok ang Metro Manila police office.

"Hopefully the volume of the vaccines will be arriving any time. Ang atin namang kapulisan sa buong NCRPO ay nag-simulation exercise na noong nakaraang araw. This is to safeguard the safety of our vaccines para properly na mai-deliver 'yan sa hospitals o vaccination centers na dapat puntahan,” ani Danao sa ABS-CBN News nitong Miyerkoles.

Mula Ninoy Aquino International Airport, dadalhin ang mga bakuna sa Research Institute for Tropical Medicine, na magiging centralized vaccine storage hub ng bansa, at dadalhin sa mga referral hospital sa Metro Manila para iturok sa mga nasa priority list ng gobyerno, partikular na ang mga health worker.

"Wala naman tayong nakita (na challenges), except kung magkaroon ng aberya, in the sense that ang sasakyan ay masisiraan. Part of the [simulation exercise] was how fast will the provider be able to transfer the vaccines. 'Pag nasiraan ito, gaano mo kabilis mata-transfer ang vaccines? So far, naging maayos naman,” ani Danao.

Dagdag pa ni Danao na hindi puwedeng magkamali sa paghahawak ng bakuna dahil sensitibo ang mga ito.

"Delikado po 'pag ma-hamper kasi may mine-maintain tayong temperature. Dapat ma-deliver 'yan without any hindrance. We are here to secure the area,” aniya.

Hindi pa matiyak sa ngayon kung kailan eksaktong darating ang bakuna ngayong buwan.

— Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC