MMDA chair hinihimok ang NCR mayors na manguna sa pagpapabakuna vs COVID-19

MAYNILA - Inihihirit ng pinuno ng Metropolitan Manila Development Authority na mauna na rin sa pagpapabakuna ang mga alkalde sa Metro Manila, maging ang ilang personalidad gaya ng mga atleta, para mabigyang-kumpiyansa ang publiko.

"I dont want to force people but I'm also floating this idea to the IATF. Baka puwede lahat na, show of force... Siguro mga mayors, pati mga idols natin sa athletes," ani MMDA Chairman Benhur Abalos.

Nabanggit ito ni Abalos nang sumulat si San Juan City Mayor Francis Zamora kay Health Secretary Francisco Duque III.

Nais umano ni Zamora na payagan siyang mabakunahan kasabay ang mga frontliner sa mga darating na araw, ngayong paparating na ang bakuna kontra COVID-19 vaccine.

Ito ay para mapataas ang kumpiyansa ng publiko sa bakuna.

"May we therefore seek your approval so that we may be able to achieve a COVID-19-free San Juan through the vaccination process reinforced by this humble initiative," ayon kay Zamora sa sulat.

Nauna nang sinabi ni Zamora na mababa pa ang bilang ang mga gustong magpabakuna sa lungsod.

Pero nitong Miyerkoles, gumaganda na ang bilang ng mga gustong magpabakuna sa lungsod. Matapos madagdagan ng halos 900 indibidwal ang nag-paregister para magpabakuna.

Sa micro-plan ng San Juan City, magkakaroon ng 4 vaccination sites para maturukan ang nasa 500 indibidwal kada araw.

Pero ang malinaw sa ngayon, ayon kay testing czar Secretary Vince Dizon, ay health care workers ang mauuna sa parating na Pfizer vaccine.

"We all want to inspire confidence. However for the 117,000 vaccines, the decision of the IATF based on the recommendation of the experts is that will be primarily for health care workers," ani Dizon.

Sa katunayan, sabi ni Dizon, kulang pa ang 117,000 doses ng Pfizer vaccine na darating ngayong Pebrero dahil nasa 58,600 health workers lang ang kaya nitong maturukan.

-- Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News