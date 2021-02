Manila city government, mamamahagi ng buwanang food subsidy sa 700k pamilya

Mamamahagi ang lokal na pamahalaang Maynila ng monthly food subsidy sa 700,000 pamilyang Manileño sa ilalim ng kanilang COVID-19 Food Security Program. Tatagal ito ng nasa 6 na buwan, ayon sa Manila PIO. Photo courtesy of Manila PIO.

MAYNILA — Sisimulan na ng pamahalaang Lungsod ng Maynila ang pamamahagi ng mga food packs para sa mga residente nitong patuloy na apektado ng COVID-19 pandemic.

Nitong Miyerkoles, inilunsad ng pamahalaang panlungsod ng Maynila ang kanilang COVID-19 Food Security Program na layong mapagkalooban ng buwanang food subsidy ang tinatayang 700,000 pamilyang Manileño.

Nakapaloob sa ipamimigay na food subsidy ang 3 kilong bigas, 16 na piraso ng canned goods at 8 sachet ng kape.

Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, ang monthly food subsidy na ito ay para mabawasan ang matinding epekto sa ekonomiya ng hindi pa humuhupang pandemya.

"May mga bagay na hindi na muna natin tutugunan pero ito'y iyong mga bagay na sa tingin kong makapaghihintay dahil naniniwala ako na ang tao ay may kumakalam na sikmura, ang kalsada'y wala. Uunahin na muna natin ang tao sa lungsod ng Maynila," ani Moreno.

Aminado ang alkalde na may mga bagay na hindi muna nila matutugunan sa ngayon na maaring makapaghihintay naman daw, pero naniniwala siya na mas dapat bigyang prayoridad ang pangangailangan sa pagkain ng mga taga-Maynila.

Ayon sa Manila Public Information Office, nasa P3 bilyon ang inilaang pondo para sa implementasyon ng naturang programa, na tinatayang tatagal ng 6 na buwan.

"Pipilitin natin sa lungsod na walang pamilyang magugutom. Sa Maynila, kakain tayo. It may be a bold dream, but iniiwasan natin iyong inevitable at sana nga hindi dumating 'yung mga susunod na buwan ng kahirapan ng mamamayan," sabi ni Moreno.

— Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News