Lacson maglalabas ng committee report kaugnay sa red-tagging sa susunod na linggo

MAYNILA - Maglalabas na sa susunod na linggo ng committee report si Sen. Panfilo Lacson kaugnay ng isyu ng red-tagging, o pag-aakusa ng militar laban sa ilang personalidad na sila'y sumusuporta sa mga rebeldeng komunista.

Ayon kay Lacson, chairman ng Senate Committee on National Defense and Security, sinabihan na niya ang kanyang staff na, sumagot man o hindi ang militar at mga unibersidad sa hinihingi nilang dagdag dokumento at impormasyon, ipaiikot na niya ang report sa mga miyembro ng komite para mapirmahan at maiprisinta sa plenaryo sa susunod na linggo.

"I told my staff yesterday, with or without any response from the AFP (Armed Forces of the Philippines) and, or the universities to our query on the list of 'students' recruited and killed, I intend to route the committee report and report the same out on the floor next week," aniya Miyerkoles.

Matapos ang palpak na listahan ng AFP hinggil sa umano'y UP alumni na napatay at naaresto dahil miyembro umano ng rebeldeng grupong CPP-NPA, sumulat si Lacson sa militar at sa unibersidad at iba pang pamantasan para humingi ng listahan ng mga mag-aaral na na-recruit at napatay.

Nais umano ni Lacson na masiguro at ma-validate ang mga pinangalanan ng militar at mga iniharap nilang testigo sa Senado.

Pero hanggang ngayon ay wala pang sagot umano ang AFP at mga unibersidad na kanilang sinulatan.

Tumanggi naman si Lacson na tukuyin kung irerekomenda ng kaniyang komite na i-criminalize ang red-tagging. --Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News

