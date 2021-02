Davao, Cebu City nag-simulation na ng magiging biyahe ng COVID-19 vaccine

Nagsagawa na ng sariling simulation sa paghahatid ng mga bakuna ang Davao City at Cebu City para sa pagdating ng mga bakuna kontra coronavirus disease (COVID-19).

Ang Cebu at Davao City ang inaasahang tatanggap ng "sobrang" bakuna na matatanggap ng Metro Manila para sa mga health frontliner.

Bandang alas-7 ng umaga ng Miyerkoles sinimulan ang simulation exercise sa Davao City International Airport.

Mula sa eroplano, inilipat ang mga 'bakuna' patungo sa refrigerated van.

Mula sa paliparan, ibiniyahe ang mga ito at sinigurong hindi maaantala sa trapiko sa daan.

Sa Southern Philippines Medical Center sumunod na dinala ang mga 'bakuna,' at ipinasok sa freezer.

Mula sa pag-unload hanggang maipasok sa freezer, inabot ng 34 minuto at 58 segundo ang biyahe, na maaaring hindi sapat para sa mga bakuna na kailangan ng temperature storage na -70 hanggang -80 degrees Celsius, gaya ng sa Pfizer.

"May discussion at the national level na kung more than 30 minutes 'yung total time allotted, magtataas ang temperature to negative 60 o 10 degrees higher," ani ani Dr. Raquel Montejo ng DOH Davao Region.

Hamon umano para sa mga awtoridad ang mabagal na pag-unload ng mga bakuna mula sa eroplano at ang malayong distansiya ng eroplano sa refrigerated van. Inaasahang mareremedyohan ito sa susunod na simulation exercise.

Aabot na rin sa 62 porsiyento o 3,200 health workers ng Southern Philippines Medical Center ang magpapabakuna.

"Our vaccination will be 'pre-reg' vaccination kasi mayroon tayong QR code na gagamitin. And this will be scanned in the registration, and even in the screening, and even in the vaccination area," ani Dr. Pamela Ferrer ng Southern Philippines Medical Center.

Nagkaroon din ng sariling simulation exercise ang Department of Health-Central Visayas sa Cebu City.

Sa panayam sa Teleradyo, sinabi ni DOH regional spokesperson Mary Jean Loreche na inabot lang ng 70 minuto ang paghahatid ng bakuna mula sa paliparan hanggang sa cold storage facility sa

Vicente Sotto Memorial Medical Center.

"Mukhang on time naman tayo, considering 'yung traffic doon. Alam naman natin na ma-traffic din dito sa amin at malayo-layo rin ang airport pero considering in 70 minutes natapos namin 'yan lahat so that would be a very good one already," ani Loreche.

Aabot sa 2,900 doses ang darating na bakuna sa nasabing ospital. Nasa 2,987 ang kabuuang health worker ng ospital, kaya ayon kay Loreche, tama lang ang unang batch ng bakunang ihahatid sa lungsod.

Base na rin sa assessment ng DOH-Central Visayas, kaunti lang ang naging problema sa simulation, at karamihan dito ay may kinalaman sa logistics.

"The earliest na dadating is February 12. Pero wala pa pong confirmation na exact date basta ready na po kami dito kung sakaling dumating na 'yung vaccines. Ang ginagawa namin ngayon, ongoing massive orientation among all our health care employees, lahat ng employees so lahat po ng mga tanong nila, sinasagot natin truthfully," ani Dr. Helen Madamba COVID-19 Health Facility Chief Implementer ng ospital.

Hinihintay na lang nila ngayon ang go signal para makatanggap ng green passes o QR codes. Bumili na rin ng ultra low freezer ang ospital para mapanatili ang temperaturang required sa Pfizer vaccine.

Nagpapatuloy din umano ang isinasagawa nilang orientation sa mga empleyado kaugnay ng COVID-19 vaccines.

— Ulat ni Hernel Tocmo