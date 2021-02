Consumers umangal sa nakaambang taas-singil sa ATM transactions

Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA – Todo-higpit ng sinturon ang maraming Pilipino dahil sa pagtaas ng presyo ng ilang bilihin at iba pang epekto ng pandemya sa ekonomiya ng bansa.

Kaya umaaray na agad ang ilang mamimili nang malaman na magtataas na rin ng singil ang ilang bangko para sa kanilang ATM transactions.

Simula kasi Abril 7, nasa P10 hanggang P18 na ang singil kada withdrawal transaction, habang ang balance inquiry naman ay P1.50 hanggang P2 na, kung ang terminal ay hindi sa iyong bangko.

Mananatili namang libre ang ATM transactions kung makina ng bangko mo ang gagamitin.

"Medyo mabigat na rin po lalo na ngayon pandemic po ngayon, crisis, so 'yung P18 po ngayon puwede na pamasahe sa bus pauwi galing sa trabaho," hinaing ni Camill Gomez, konsumer.

Depensa naman ng Bankers Association of the Philippines, makakatulong ang mas mataas na fees para mapalawak at mas mapabuti ang ATM services sa bansa.



Pero giit ng Laban Konsyumer, "bad timing" at hindi naaayon ang pagtaas ng ATM fees dahil taliwas ito sa cashless policy ngayong pandemya.

Dagdag ng grupo, narekober na ng mga bangko ang kanilang puhunan at gastos sa mga ATM kaya hindi na kailangang taasan pa ang singil.

"In the absence of new technology and new infrastructure expenditures, banks have recovered their capital investments in the ATM facilities," sabi ni Vic Dimagiba, presidente ng grupo.

–Ulat ni Bruce Rodriguez, ABS-CBN News