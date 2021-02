Colorum na 'pasabay' service paprobinsiya naglipana sa social media

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Pampanga na lang ang natirang probinsiya na may biyahe pa sa Araneta City Bus Station sa Quezon City, na kilala sa malalayong ruta sa southern Luzon at Visayas.

Kaya naman ang ilang pasahero na pa-Tarlac, napipilitang bumaba sa bayan ng Dau sa Pampanga, at maghanap ng ibang sasakyan.

"Wala namang choice kasi hanggang Dau lang, pagdating ng Dau maghanap na ng masasakyan mo papuntang Capas," ayon sa pasaherong si Ramon Espinosa.

"Mahirap po kasi 'yung biyahe po namin 'pag nakalagpas na isang bus minsan matagal na 'yung kasunod na bus. Pagdating ng Dau pinupuno 'yung bus. Siyempre hindi naman aalis nang kalahati lang hihintayin," ayon sa pasaherong si Charlie Torbillos.

Dahil dito, ang ibang pasahero papuntang probinsiya ay sa social media pa nakahanap ng masasakyan mula sa mga colorum. Ang iba, may alok pang sasagutin na rin nila ang travel documents ng biyehero.

Depende sa layo ang presyo, pero mas mahal ito kaysa sa pagsakay ng bus. Aabot ng P1,000 ang biyahe pa-Pangasinan, samantala, nasa P1,500 naman para sa day trip papuntang Bicol.

Sa labas lang ng Araneta City Bus Station at sa paligid ng isang mall ang meet-up location. Ang naglilipanang "pasabay service” na ito ay ikinabahala ng manager ng bus station na si Ramon Legazpi.

"Ginagamit nila Araneta City na ito 'yung meeting area nila dahil nakasakanayan na ng pasahero. Imbes na dito tumuloy ang pasaheo nahahatak nila palabas. Unfortunately natataga sila sa pamasahe and it's not really safe," ani Legazpi.

Wala pa kasing ruta para sa provincial bus papuntang Bicol at Pangasinan, habang limitado naman ang pinapayagan ng LGU sa Baguio City.

Para sa Provincial Bus Operators of the Philippines (PBOAP), dapat na silang payagang magbukas ng linya. Nangako rin ang grupo na handa silang sumunod sa health protocols.

"Kami ay umaapila sa kanila na buksan na nila ang kanilang mga probinsiya na nangangako kaming mga operator na kung ano man ang safety protocol na ipatupad ay willing kami sundin ang protocol," ani Alex Yague, pinuno ng PBOAP.

Tuloy-tuloy naman ang panghuhuli sa mga colorum na sasakyan, ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board.

"You might think LTFRB, kakaunti lang kami, our mandate against colorum operations. Pero malakas po ang ugnayan ng LTFRB with agencies," ani LTFRB Chairman Martin Delgra III.

Higit kalahati pa lang ang ruta ng mga provincial bus na nakatatakbo ngayon kumpara sa bago mag-lockdown noong Marso.

Pinaplano na rin ng LTFRB kung paano mapapabilis ang proseso ng pagbubukas ng linya. Pero nakasalalay pa rin sa LGU ang pagtanggap ng mga provincial bus mula sa Kamaynilaan.

— Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News