50 unggoy na ibinibiyahe naharang sa Zamboanga checkpoint

Agad dinala ang mga unggoy sa lokal na tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) sa bayan para maibalik ang mga ito sa kagubatan. Dynah Diestro

SIOCON, Zamboanga del Norte — Nasa 50 unggoy ang na-rescue noong Linggo nang maharang ng mga awtoridad ang isang motorcab na siyang pinagkakargahan sa mga ito.

Naghinala ang mga awtoridad sa mga nakitang kahon na gawa sa kawayan habang nagsasagawa ng checkpoint sa Barangay S. Cabral.

"Hindi kasi nila inakala na may checkpoint. Pagkahinto ng motorcab eh di agad hiningi 'yung mga dokumento, permit to transport the monkeys kasi hindi puwedeng ibiyahe ito kung walang permit," ani Police Maj. Edison Alviar, hepe ng Siocon Municipal Police Station.

Bigo ang nagpakilalang may-ari ng mga unggoy na si Florenia Manera na magpresenta ng mga hinihinging dokumento.

Agad dinala ang mga unggoy sa lokal na tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) sa bayan para maibalik ito sa kani-kanilang tirahan sa kagubatan.

Ayon kay City Environment and Natural Resources Office (CENRO) officer Rey Jalandoni, binibigyan lang nila ng permiso ang panghuhuli ng mga unggoy kung may dokumento ito galing sa Biodiversity Bureau ng DENR lalo’t gagamitin para sa isang pag-aaral.

Isa ang bayan ng Siocon na kilalang tahanan ng mga ligaw na hayop dahil sa makapal nitong kagubatan.

Inaalam pa ng DENR kung saan gagamitin at saan ibibiyahe ang mga hinuling unggoy.

Handa nilang kasuhan ng paglabag sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act‭ ang mga dawit kung mapapatunayan nilang ibebenta ang mga hinuling unggoy.

–Mula sa ulat ni Dynah Diestro