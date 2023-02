Sunog sumiklab sa lumang Araneta bus terminal sa QC

Usok mula sa sunog sa Araneta City Bus Station. Larawan mula kay Anton Carreon

MAYNILA (UPDATED) — Sumiklab ang isang sunog sa lumang Araneta City Bus Terminal sa Cubao, Quezon City ngayong Huwebes. Dito dati ang estasyon ng bus papuntang mga probinsiya.

Ilang commercial establishment sa loob nito ang nasusunog.

Patuloy na inaapula ng mga bombero ang sunog na nagsimula pasado alas-4 ng hapon.

Base sa mga larawan, makikita ang makapal na usok na nagmumula sa sunog.

Itinaas na ang Task Force Bravo para sa sunog, ayon sa TXTFire Philippines nitong alas-5:16 ng hapon

Video mula kay Junjun Usman

Nakapag-evacuate naman ang tenants ng bus station, ayon sa manager nito.

Wala ring napaulat na nasaktan dahil sa sunog.

Sa video na ipinadala ni Bayan Patroller Junjun Usman, kita ang usok mula sa isang condominium building na malapit sa sunog.

Makikita rin sa video na kuha ni Bayan Patroller Ermito Espra ang makapal na usok na nagmumula sa likod ng isang gusali sa Cubao, Quezon City kaninang pasado alas-4 ng hapon.

Kuwento niya ay isa siyang call center agent at pauwi na siya nang makita ang usok kaya kinuhanan niya ito ng video at ibinahagi sa social media.

Samantala, nakuhanan din ng video ni Bayan Patroller Ray Trinidad ang makapal na usok.

"Malapit lang po kasi ang office ko from that area. Kaya pauwi na rin sana papunta sa sakayan biglang may nakita po ako na malaking usok sa paradahan ng mga sasakyan," aniya.

Mga video kuha nina Ermito Espra at Ray Trinidad

—ulat ni Jose Carretero; Cielo Gonzales at Irene Manotok, BMPM

