Pinabuksan ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang nakakandadong kalsada sa Barangay Fairview Park, Quezon City nitong Huwebes ng umaga.

Habang nagsasagawa ng clearing operations ang mga tauhan ng MMDA, napansin nila ang isang kalsada na sarado ang gate at tila ginawang private compound ng homeowners.

Sa kahabaan ito ng Pearl Street na isang public road, mula sa corner ng Camaro Street hanggang Fairlane Street.

Ayon kay MMDA Deputy Chief Gabriel Go ng NTFSO, may window hour lang umano ang pagbubukas ng gate, tuwing umaga at hapon para sa rush hour.

Sinabi rin ng barangay na dapat ay 24/7 itong bukas sa mga motorista.

Nasa 32 mga sasakyan at motorsiklo ang natiketan dahil sa illegal parking.

Agad namang pinabuksan ng MMDA ang naturang kalsada para magamit ng publiko.