MAYNILA — Idineklara ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) nitong Huwebes na 100-percent drug-cleared na ang mga barangay sa San Juan City — ang kauna-unahan sa mga lungsod sa Metro Manila.

NOW: PDEA-NCR Regional Director Emerson Rosales declares all San Juan City’s 21 barangays drug cleared. pic.twitter.com/TG4fYPrQhB — Michael Joe Delizo (@michael_delizo) February 9, 2023

Sa final deliberation, sinabi ni PDEA-Metro Manila director Emerson Rosales na lusot na ang nalalabing 3 barangay — West Crame, San Perfecto, at Batis — sa mga parametro na itinakda ng Regional Oversight Committee for Barangay Drug Clearing Program para maging drug-cleared.

Dahil dito, drug-cleared na ang lahat ng 21 barangay sa San Juan.

“Sa San Juan City, 100 percent. Sa other cities, we are having a difficulty to address. Alam naman natin na ang NCR, hindi tagarito karamihan ang nagpupunta,” ani Rosales.

Kinilala ni San Juan Mayor Francis Zamora ang hakbang ng mga barangay at City Anti-Drug Abuse Council (CADAC) para tugunan ang isyu ng droga sa lungsod.

Kabilang dito ang pagtukoy sa "People Who Use Drugs" (PWUD) para mabigyan sila ng intervention at rehabilitation, tulad ng pagbibigay ng seminar sa life skills at livelihood.

Ang mga high-risk PWUDs naman ay personal na aalalayan ng mga doktor mula sa DOH para mabigyan sila ng programa para matigil ang paggamit ng droga.

Kasabay ng tagumpay sa droga, sinabi rin ni Zamora na San Juan ang may pinakamababang crime rate sa NCR.

“Makakatulong ito upang mapanatili namin ang pagiging lowest crime rate namin na lungsod sa Metro Manila. Kapag mababa ang crime rate, masaya ang ating mamamayan; ang mga negosyante, mas namumuhunan; at tiwala tayo na ‘pag maglakad tayo sa gabi ay ligtas tayo, hindi tayo nag-aalala sa ating mga sarili,” saad ni Zamora.

Nagbukas na ng district office ang PDEA sa San Juan, at magkakaroon din ng drug reformation center para ipagpatuloy ang mga hakbang kontra droga, ayon sa alkalde.