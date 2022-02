Handout photo

SARANGANI PROVINCE -- Kapos man sa mga celebrity ang nangyaring kick-off campaign ni Manny Pacquiao noong Martes, nagningning pa rin ang unang araw ng kampanya ng Team Pacquiao-Atienza sa pagharap sa madla ng ina ni Sen. Pacquiao na si Mommy Dionisia at ang asawang si Jinkee.

Nitong Miyerkoles naman, ipinakita naman ni Pacquiao ang pruwebang hindi lang basta pangako ang sinasabi niyang housing project.

Kasinglakas ng tugtog ng kanyang campaign jingle sa entablado ng oval Plaza sa General Santos City, pinakawalan ni Pacquiao ang kanayng matinding banat sa mga nagdaang lider sa bansa na mas umupo para magpasasa imbes na tulungang iangat ang buhay ng mga Pilipino.

Sabi ni Pacquiao, tumatakbo siyang pangulo para tapusin na ang patuloy na pagbubulsa ng pondo ng mga tinatawag niyang "kawatan sa gobyerno" at ibalik ito sa taongbayan gamit ang mga konkretong programa at maayos na serbisyo.

“Gusto ko ang ating bansa, ayaw ko na marinig ang nasa gobyerno. Alam mo ba, napuno na ko. Dahil tuwing eleksyon pagandahan ng plataporma ang bawat kandidato. Marami silang mga pulitiko, daming pangako sila sa taumbayan, na baguhin. Pero anong nangyari? Anong nangyari? Idilat natin ang ating mga mata, para makita natin ang katotohanan. Bakit dumarami yung mga naghihirap na mga Pilipino? Imbes na yumaman at umasenso ang bawat pamilyang Pilipino, lalong naghirap,” ang sabi niya sa wikang Bisaya.

Itong Halalan 2022, sabi pa ni Pacquiao laban na talaga dapat para sa mahihirap.

Kaya ang boto, sabi ni Pacquiao, dapat aralin ng husto para hindi mapunta sa mga abusadong pulitiko na target magtagal sa pwesto kahit walang ginagawa.

Handout photo

“Ang mga pulitiko na naglingkod sa ating gobyerno, kailangan ang pagtingin nila sa ating bansa para umunlad ay 30-50 years. Pero dahil ang ginawa nila sa gobyerno, ginawa lang nilang pangkabuhayan. Yung mga ganid na pulitiko yan. Ginawa lang nilang pangkabuhayan ang serbisyo dapat nila sa tao,” ani Pacquiao.

Sa isang panayam bago magtalumpati, nagpahayag din si Pacquiao ng pagsuporta sa pagsasanib puwersa ng International Coalition for Human Rights in the Philippines at "Kontra Daya" para bantayan ang Halalan 2022, bagay na sabi ni Pacquiao na kailangang kailangang gawin.

“Dapat talaga bantayan kasi itong mga ganid na pulitiko. Itong mga kawatang pulitiko, gagawin nila ang lahat para mandaya para manalo para tuluy-tuloy ang hanap-buhay nila sa gobyerno,” aniya.

Samantala, sa kick-off rally nitong Martes, isa isa ring nagpakilala ang mga senatorial candidates ng Team Pacquiao-Atienza.

Pero sa grupo, tanging si Lutz Barbo at brodkaster na si Raffy Tulfo ang personal na dumalo sa aktibidad, habang recorded message na ang iba, kabilang na si House Deputy Speaker Lito Atienza na napilayan sa isang minor accident.

“Hindi 'to laban ni Manny, hindi ito laban ni Lito. Ito’y laban ninyo at laban ng mga Pilipino ngayon at sa darating na panahon. Upang ang ating mga anak ay magkaroon ng bansang mamanahin nila galing sa ating pagsisikap,” ayon kay Atienza.

“Isipin nyo na lang ito na, I expect to pass this world once. At [And] the good that I can do, or any kindness that I can show to my fellow creature, let me do it now. Let me not defer or neglect it. because I shall not pass this way again,” ayon naman kay Barbo.

“Walang bilyonaryo-bilyonaryo pagdating sa batas. Dapat patas ang batas,” ang sabi naman ni Tulfo.

Samantala sa kickoff rally, umagaw ng eksena si 'Mommy D' o kilala rin sa pangalan na Nanay Dionesia.

Inalala 'yung pagtakbo ni Pacquiao sa General Santos na tila pinerahan lang.

Handout photo

“Umiyak talaga ako kasi ilang sakong pera ang nakita ko na nawala na,” pagkatanda ni Mommy D.

“Sabi ko, 'Diyos, hindi pala anak ko ang mahal nila Diyos, kundi ang pera nya.' Sabi ko, 'Kung tatakbo ka, magwawala talaga ako dito sa Gensan. 'Wag kang tumakbo!'”

Paniniyak pa ni Mommy D, maayos ang naging palaki niya sa mga anak gaya ni Pacquiao kaya tiyak niyang hindi ito magnanakaw gaya ng iba.

"Gusto nyo yan. Totoong matatakutin. Hindi magnanakaw ang aking anak. Tinuruan ko syang 'wag makialam kahit piso," paniniyak ni Mommy D.

“Sana po.. Taus-puso kung pinapakiusap sa inyo na iboto si Manny sa May 9 upang maging masaya tayong lahat.”

Nitong Miyerkoles, ipinakita ni Pacquiao ang isa sa limang itinayo niyang "Pacman Village" sa Sarangani province na ibinigay niya ng libre sa 2,000 pamilya.

Ang kada unit may loteng 70-square meters at floor area na 30-square meters ayon sa chief engineer ng proyekto.

“Kahit ni kusing, kahit piso wala pong bayad. Meron pong screening, pinuntahan ng in charge ang bawat nakatira kung san sila nakatira. Kinunan ng picture. Kung nakitang poorest among the poor, 'yun na po ang magiging beneficiary,” ani Ricardo Marcillana, chief engineer ng Pacman Village.

Bagama't libre, may mga ilang problema rin sa village, ayon sa ilang residente.

“Meron kaming kuryente, pero yung tubig talaga yung problema... manalig lang ako sa kanya kung ano yung magagawa niya,” ayon sa isang residente.

“'Yung kuryente tsaka tubig lang po talaga...series-series, lang kabit-kabit lang ng kuryente,” ayon sa isa pa.

Paliwanag naman ni Pacquiao: “Oo pero hindi pa nakaconnect lahat kasi kalalagay lang natin. Yung mga ilaw diyan sa daan, bago lang din yan.”

Pabahay, trabaho at paglaban sa korapsyon ang ilan sa pinapangakong ibibigay ni Pacquiao sa mga Pilipino.

Maliban sa nasabing komunidad, mayroon pang apat na barangay dito sa Sarangani ang pinagtayuan din ni Pacquiao ng "Pacman village."

Plano niya, ituloy ang proyektong ito sa iba’t-ibang bansa, kabilang na yung sa Metro Manila. Sabi pa ni Pacquiao, ginagawa nya ito simula pa noong taong 2000 at gagawin pa rin niya ito kahit hindi siya tumatakbo sa pagka-pangulo.