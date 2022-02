Nagpapabakuna kontra COVID-19 ang isang bata sa Filoil Arena sa San Juan noong Pebrero 7, 2022. Jire Carreon, ABS-CBN News

Nanawagan muli ang Philippine Pediatric Society (PPS) sa mga magulang na pabakunahan ang mga anak laban sa COVID-19.

Ayon kasi sa mga eksperto, hindi lang COVID-19 ang puwedeng labanan ng bakuna kundi pati ang ibang sakit na maaaring dulot ng virus, gaya ng multi-inflammatory syndrome in children (MIS-C).

Ayon sa mga pag-aaral, ang MIS-C ay isa sa mga posibleng komplikasyong sanhi ng pagkakaroon ng COVID-19 ng isang bata.

Sa sakit, naaapektuhan ang blood vessels o mga ugat ng isang tao, na may kasamang pamamaga ng iba't ibang bahagi ng katawan tulad ng puso, baga, kidneys, utak, gastrointestinal organs at maging balat.

Sa Metro Manila, 34 na ang naitatalang nagkakaroon ng MIS-C sa mga batang edad 5 hanggang 8, ayon sa PPS.

"Ang MIS-C, puwedeng maiwasan 'yan kapag nabakunahan ang bata kasi nagiging komplikasyon 'yan ng bata na nagkaroon ng COVID," ani Dr. Mary Ann Bunyi ng PPS.

Ilan sa mga sintomas ng MIS-C na puwedeng bantayan ng mga magulang kung nagka-COVID ang kanilang mga anak ay pagpapatuloy ng lagnat, pamumula ng mata, pagtatae, pagsusuka, pagkahilo at rashes.

"Kung hindi mawala ang lagnat at may napapansin na ibang sintomas at para sa kanila ay kakaiba, best na tumawag muna sa doktor," ani Bunyi.

Bukod sa MIS-C, ang pagbabakuna ay hakbang rin umano para muling makabalik sa normal ang buhay ng mga bata.

"Indirectly, ang face-to-face classes maari na magpatuloy," paliwanag ni Bunyi.

Idiniin ng mga eksperto na mas malaki pa rin ang benepisyo ng pagbabakuna ng mga bata kompara sa mga maaaring risk nito.

—Ulat ni Wena Cos, ABS-CBN News

