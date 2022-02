Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Sa may dalampasigan lang muna nangingisda si Mark Alston Ang matapos tangayin ng baha ang kaniyang bangka nang manalasa ang bagyong Odette.

"Iyong net itapon pa rin sa dagat para makahuli pa rin ng isda para pang araw-araw na kabuhayan," ani Ang.

Dati namang may maliit na tindahan ng ulam si Maria Victoria Edilo sa kanilang bahay pero winasak ito ng bagyo.

Para may pantustos sa pamilya, naglalako siya ng gulay habang nakatira muna sa bahay ng kaniyang anak.

"Sana po tulungan ako, kami, sa pamilya ko may magbigay para makasimula kami," ani Edilo.

Sa tulong ng volunteers ng RadNet Five Communication and Emergency Services at isang grupo ng fraternity, inihatid ng Sagip Kapamilya ng ABS-CBN ang mga bigas at de lata para sa mga pamilya sa 7 barangay ng San Juan, kabilang ang Barangay Bobon-B.

May mainit din na almusal na hatid ang Sagip Kapamilya mobile kitchen.

May donasyon ding generator para sa dalawang barangay sa San Juan ngayong wala pa ring kuryente sa kanilang lugar.

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News