MAYNILA—Dumating sa bansa ngayong Miyerkules ang 455,130 doses ng Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine.

Lumapag sa NAIA Terminal 3 pasado alas-9 ng gabi ang Hong Kong Airlines flight mula Cebu na may dalang panibagong shipment.

With the latest arrival, 218,233,530 COVID-19 vaccine doses for non-pediatric recipients have already reached the Philippines.



📸:NTF Against COVID-19 pic.twitter.com/GfPxRJOOjb