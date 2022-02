Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nagsimula nang mag-roll out ng COVID-19 vaccines sa mga batang edad 5 hanggang 11 sa ilang piling sites sa Central Luzon ngayong Miyerkoles.

Nasa 200 bata ang target na bakunahan sa Hiyas ng Bulacan Convention Center sa Malolos sa pag-arangkada ng vaccination sa age group sa probinsiya.

Higit 100 bata na sa lugar ang naturukan ng reformulated Pfizer vaccine na angkop sa kanilang age group.

Pambata ang theme ng vaccination site, gamit ang makukulay na banderitas, laruan, at cartoons.

Pinasinayaan ni vaccine czar Carlito Galvez Jr. ang bakunahan.

Muli niyang tiniyak na ligtas ang pagbabakuna.

Sa higit 19,000 na nabakunahan sa naturang age group simula nitong Lunes, isa pa lang ang nakaranas ng side effects na rashes. Bukod dito, walang naiulat na nakaranas ng serious adverse effects.

Bukod sa Bulacan, nagkaroon rin ng pilot vaccination para sa 5-11 year old age group sa Jose B. Lingad Memorial Hospital sa Pampanga, at Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center sa Nueva Ecija.

Nakatakdang i-rollout ang bakunahan sa nasabing age group sa lahat ng lugar sa bansa pagdating ng Pebrero 14.

-- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News