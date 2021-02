PNP medical personnel at mga pulis, tutulong sa COVID-19 vaccination drive

MAYNILA -Inihahanda na ang Philippine National Police (PNP) ang kanilang medical reserve force para makatulong sa pamahalaan sa pagtuturok ng bakuna kontra COVID-19.

“It requires training pati na rin coordination between the DOH (Department of Health) and the PNP kung sakali man po, sa medical reserve force po namin sila po ay mag-aadminister nito pong vaccination sa iba iba pong mga lugar dito po sa Pilipinas,” pahayag ni Police Brig. Gen. Ildebrandi Usana, tagapagsalita ng PNP.

Sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, sinabi ni Usana na may posibilidad din na mag-deploy sila ng mga ordinaryong pulis para makatulong sa pagbabakuna.

“'Yung deployment ng ating PNP personnel hindi lang siguro sa medical reserve force pati na rin iba pang personnel na ang profession nila ay ‘di naayon sa medical field pero kailangan nila ng training, that’s why we are working with the DOH para maging mahusay ang kanilang pag-aadminister sa vaccination na ito,” sabi ni Usana.

Dagdag niya, “We are hoping makapag-complement kami nang mabuti doon sa ating mga health wokers sa pagsagawa ng vaccination sa ating mamamayan.”

Ayon kay Usana, mayroon silang health service na kumbinasyon ng mga doktor at nars at iba pang allied services sa medical field.

“Aside from these, mayroon pong naka-assign sa iba ibang units sa PNP, mga nurses din ito na naging pulis kaya sila ay na-utilize as reserve force,” sabi niya.

Bagama't hindi siya makapagbigay ng kabuuang bilang, ang nasabing tauhan ay siya ring nagbabantay at nangangalaga sa kanilang quarantine facility.