'Pasabog' ni Calida para makansela ang anti-terror law 'orals' napurnada

Solicitor General Jose Calida. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA – Muntik nang hindi matuloy ang ikalawang oral arguments sa Korte Suprema ukol sa Anti-Terrorism Act matapos humirit si Solicitor General Jose Calida na mayroon umano siyang "pasabog" na posibleng makaapekto sa buong kaso.

Sabi ni Calida, binabawi na umano ng 2 Aeta ang kanilang petisyon dahil napilitan lang daw silang pumirma.

Matatandaang dumulog sa Supreme Court (SC) noong nakaraang linggo ang dalawang Aeta, sa tulong ng National Union of Peoples' Lawyers (NUPL) dahil gusto nilang sumama sa petisyon kontra sa Anti-Terrorism Act.

Direkta umano silang naapektuhan ng batas dahil sa maling paratang na terorista sila. Na-torture din umano sila ng mga sundalo.

Pero nitong Martes, naglabas si Calida ng affidavit at video ng mga Aeta na nagsasabi umanong binayaran sila para pumirma.

Ngunit sa kalagitnaan ng pagsasalita ni Calida, biglang sinabi ni Chief Justice Diosdado Peralta na nitong umaga lang ay ibinasura na ng mga mahistrado ang petisyon ng 2 Aeta.

"The petition for intervention has been unanimously denied by us this morning, so is there still a need for you to read all of those documents because we have already denied the petition for intervention?" sabi ni Peralta.

Ayon sa source ng ABS-CBN News, may mga factual issues kasi na dapat talakayin sa regional trial court at hindi sa Korte Suprema.

Nabigo si Calida sa plano at itinuloy ng SC ang ikalawang oral arguments.

Hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa ito ni Calida dahil pasabog din ang ginawa niya sa kaso ng mga mangingisda mula Palawan at Zambales na dumulog sa SC noong 2019 para humingi ng proteksiyon sa West Philippine Sea.

Naglabas din noon ng affidavit of desistance si Calida pero lumalabas na kinausap ng mga ahensiya ng gobyerno ang mga mangingisda para umurong sa kaso.

Samantala, mariing itinanggi ng NUPL ang alegasyon ni Calida na pinilit nilang pumirma ang 2 Aeta.

"The two Aetas were 'not forced to sign.' In fact they could not read or write so they just affixed their thumbmarks, after the Anti-Terrorism Act, the pending petitions before the Supreme Court, and the final draft petition in intervention were discussed to them patiently," sabi ng NUPL.

Panoorin ang ilang mahahalagang bahagi ng oral arguments sa ulat na ito:

Sa kabuuan, 5 pa lang na mahistrado ang nakakapagtanong sa mga petitioners pero balak nang tapusin ng Korte Suprema ang kanilang pagtatanong sa petitioners sa susunod na Martes, Pebrero 16.

Pagkatapos, tatawagin na si amicus curiae (friend of the court) na si retired SC Justice Francis Jardeleza bago pumunta sa panig ni Calida.

Paalala naman ni Peralta sa mga abogado, huwag magsalita sa media.