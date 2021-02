PANOORIN: Simulation sa paglilipat ng mga COVID-19 vaccine shipments

Umarangkada ang simulation ng gobyerno sa paglilipat ng coronavirus disease (COVID-19) vacccine. Courtesy: PTV

MAYNILA - Nagsagawa ng simulation exercise ang gobyerno sa pagdadala ng mga bakuna mula sa paliparan papunta sa mga coronavirus disease (COVID-19) vaccination center ngayong Martes.

LOOK: Simulation of the COVID-19 vaccine deployment from airport to health facilities pic.twitter.com/cEKJwMJsc3 — Vivienne Gulla (@VivienneGulla) February 9, 2021

Ito ay bilang paghahanda sa pagpasok ng unang batch ng COVID-19 vaccines na inaasahang darating ngayong Pebrero.

Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, 30 minuto ang target sa paglalakbay ng mga bakuna mula sa unloading ng shipment ng vaccines sa eroplano, pagkuha ng clearance mula sa Bureau of Customs, at paglalagay ng mga bakuna sa refrigerated trucks.

Base sa simulation exercise, inabot ng 16 minuto ang paglilipat ng bakuna mula unloading ng shipment ng COVID-19 vaccines sa eroplano hanggang sa paglabas nito sa paliparan.

Watch more in iWantTFC

Ayon kay vaccine czar Carlito Galvez Jr., may inihahanda nang one-stop-shop ang Customs para sa clearance ng mga bakuna kontra COVID-19 at sa ancillary supplies o gagamitin sa pagbabakuna gaya ng mga injection at karayom.

Dumaan sila ng Skyway at inabot ng hanggang 25 minuto ang biyahe mula NAIA hanggang sa Research Institute for Tropical Medicine na magsisilbing government centralized vaccine hub.

Mas mahaba ito sa 5 minuto kumpara sa target na 20 minuto.

Matapos ang lima pang minuto ay naibaba ang mga bakuna sa cold storage facility ng RITM.

Dito, nagkaroon ng simulation sa inspeksiyon ng mga bakuna kung kumpleto at napanatili ang temperature requirement sa biyahe - na mahalaga para hindi agad masira ang mga ito.

Inihahanda ang mga bakuna para sa simulation ng distribusyon sa Philippine General Hospital sa Maynila, Lung Center of the Philippines sa Quezon City, at Dr. Jose Rodriguez Hospital sa Caloocan City - na mga COVID-19 referral hospital sa Metro Manila.

Ang mga health worker sa mga nabanggit na ospital ang prayoridad sa unang batch ng Pfizer vaccine na inaasahang darating sa bansa ngayong Pebrero.

Nakatakda namang magsimula ang simulation ng pagtanggap ng mga ide-deliver na bakuna sa Tala Hospital Sa Caloocan bandang alas-3 ng hapon ng Martes.

Dito maisasaayos ang mga handling ng mga bakuna, lalo ang pag-iingat sa cold chain at ang scheduling ng paghahanda ng bakuna mula mailabas ito sa freezer hanggang sa mismong pagbabakuna.

Kaya hanggang -18 degrees Celsius ang ultra low freezer ng ospital. Sa outpatient department gagawin ang vaccination program ng nasabing ospital para sa mga empleyado nito.

May dadalhin naman din sa Philippine Airlines Caro Terminal para sa mga bakunang ide-deliver naman sa Cebu City.

— May mga ulat nina Vivienne Gulla at Angel Movido, ABS-CBN News