Occidental Mindoro, niyanig ng magnitude 5 na lindol: Phivolcs

MAYNILA - Niyanig ng magnitude 5 na lindol ang Occidental Mindoro, Martes, ayon sa state seismology bureau.

Naganap ang lindol alas-7:24 ng umaga 58 kilometers southwest ng bayan ng San Jose sa naturang lalawigan.

“Ito pong paglindol kanina 7:24, magnitude 5.0 mayroong mga nakaraang araw doon din sa same na lugar, ito po ay dulo ng Manila Trench kung saan mayroong pagbangga ng pinaka-block ng Palawan sa Mindoro at ito pong lindol ay naramdaman sa San Jose, Occidental Mindoro ng intensity 4,” pahayag ni Undersecretary Renato Solidum, director ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs).

May lalim na 17 kilometro ang lindol na tectonic ang origin at nagdulot ng sumusunod na instrumental intensities:

Intensity III - San Jose, Occidental Mindoro

Intensity II - Roxas, Oriental Mindoro; Sebaste, Antique

Intensity I, Jamindan, Capiz.

Ayon kay Solidum, wala namang inaasahang tsunami na idudulot ang lindol at maging damage pero posible ang aftershocks.

Limang kasunod na mahihinang lindol ang naitala ng Phivolcs sa San Jose, Mindoro, ilang minuto matapos ang unang pagyanig.

“Ang mga paglindol lately d'yan sa San Jose, Mindoro ay hindi naman ganun kataas ang magnitude,” sabi ni Solidum sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga.

Paliwanag ni Solidum na aktibo din ang Manila Trench at isa ito sa kanilang mino-monitor bilang paghahanda naman sa paglindol sa Kamaynilaan at karatig probinsiya.

“Ang isang earthquake generator scenario natin ay Manila Trench sa kadahilanan kung may malakas na paglindol na mangyari d'yan posibleng may tsunami din maliban sa pagyanig na mararamdaman,” sabi niya.

Ang paggalaw ng West Valley Fault at Manila Trench ang scenario na laging pinag-uusapan at pinaghahandaan ng mga lokal na pamahalaan at disaster managers sa Metro Manila.

“Basta earthquake-generator na trench, nand'yan 'yung possibility na malaki. Ang importante lang, ihanda natin ang ating mga sarili at ang local government ay handang-handa sa mga possible scenarios,” dagdag niya.

