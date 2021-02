Military hospitals, public schools ipinagagamit bilang COVID-19 vaccine sites

Dado Ruvic, Reuters/Illustration/File

MAYNILA - May plano ang gobyerno na gamitin ang mga military hospital, maging ang mga pampublikong paaralan bilang vaccination sites kontra coronavirus disease (COVID-19).

Nabanggit ito sa isang televised cabinet meeting nitong Lunes, habang inaasahang dumating ang unang batch ng mga bakuna kontra coronavirus disease (COVID-19) ngayong Pebrero.

Inutusan ni Pangulong Rodrigo Duterte si vaccine czar at COVID-19 National Task Force chief Carlito Galvez Jr. na huwag kalimutang gamitin ang assets ng Philippine National Police (PNP) at mga sundalo para mapabilis ang transportasyon ng mga bakuna.

Ayon kay Galvez, may plano silang gamitin ang military hospitals lalo na kapag mga sundalo na ang mga isasalang sa pagbabakuna.

"Nag-usap na po kami ng military na talagang magagamit 'yung military hospital,” ani Galvez.

Dito umano pababakunahan ang mga health worker at kanilang mga pamilya, maging ang mga defense at military personnel.

Ipinagagamit din ni Duterte ang mga paaralan bilang vaccination sites.

"My order is to utilize the public school. Hindi pa naman ginawa, wala pa namang klase. Public school buildings, kung wala. If there is no malaking mga coliseum o gym, then we will utilize the schools," ani Duterte.

Nag-ikot na rin ang National Task Force sa mga 114 siyudad at nakita umano nila na marami sa kanila ang ahnda na sa vaccine roll out.

Pinag-aaralan din daw ng NTF ang ginagawang pagbabakuna sa ibang bansa para matukoy kung ano ang maaaring gawin ng Pilipinas.

Para kay Duterte, asahan na bago matapos ang taon ay mayroong makikitang magandang resulta sa vaccination program ng pamahalaan.

Inaasahan na sa kalagitnaan ng buwan darating ang unang batch ng bakuna kontra COVID-19.

— Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News