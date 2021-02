Mas mabilis na pagproseso sa unang batch ng COVID-19 vaccine ipatutupad ng Customs

Airport personnel transfer crates of mock vaccines during a simulation exercise at the NAIA Terminal 2 in Pasay City on February 9, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Mas maikling proseso ang gagawin ng Bureau of Customs sa pagdating ng unang batch ng COVID-19 vaccines sa bansa sa susunod na linggo, ayon sa isang opisyal nito ngayong Martes.

“Mas maikli po. Kasi, dito po, i-a-apply namin yung tinatawag na pre-arrival processing,” ayon kay Customs spokesperson Vincent Philip Maronilla.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Maronilla na Pfizer at AstraZeneca ang inaasahang darating sa Lunes mula sa COVAX Facility.

“Yung bilang, tinitingnan pa namin kung ilan. Pero ang alam namin, between 17,000 to 20,000 doses yung initial batch na darating. At sunod-sunod 'yan hanggang maubos yung ilang thousands of doses na ipinangako sa atin for this initial batch,” sabi ni Maronilla.

Patuloy silang nakikipag-ugnayan hinggil sa pinakahuling estimated arrival schedule at flight details ng mga nasabing bakuna.

Nakipag-ugnayan sila sa Department of Health at Food and Drug Administration, at maging sa broker na gagamitin ng paparating na bakuna.

Hindi aniya dadaan sa normal lanes ang mga kargamento, at sa rampa sa tarmac pupunta ang Customs officials.

“We'll just process it at the ramp at ito-turn over namin agad after just checking the shipping documents and of course yung emergency use authorization nila. And it will be turned over to the logistics provider of the Department of Health para ipasa na kaagad sa container kung saan ito ilalagay at ita-transport agad," paliwanag ni Maronilla.

Hindi rin nila bubuksan o idadaan pa sa X-ray ang mga kargamento dahil sa sensitivity ng mga bakuna.

“We won’t be doing that because ito pong mga ito ay time and temperature sensitive. We’ll just be observing how they are going to be transported, and siguro boxes are checked for documentation na nasa amin po,” sabi niya.

Magugunitang ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga opisyal ng gobyerno na huwag patagalin ang proseso sa pagdating ng mga bakuna sa bansa.

Martes ng magsagawa sila ng walkthrough sa kanilang ipatutupad na proseso at naging maayos naman aniya ito. Tinatayang aabot lamang sa 30 minuto ang buong proseso kung maayos ang mga papeles, sabi ni Maronilla.

“Kung may kaunting kakulangan sa papeles, i-apply namin yung provisional goods declaration system na ang mangyayari po doon kung ano lang hawak nilang proseso—as long as verified by the DOH and FDA—tatanggapin na po namin at yung kakulangan, pwede nilang i-submit after nung release nung vaccine,” sabi niya.

Inaasahan rin nila ang sunod-sunod na pagdating ng iba pang batches ng mga bakuna sa bansa.

“I think, after nit,o may weekly na tayong darating, if not with an interval of just a matter of days,” sabi niya.

