Gusali ng munisipyo sa Pinamalayan, Oriental Mindoro nasunog

MAYNILA - Nasunog ang isang gusali ng munisipyo ng Pinamalayan sa Oriental Mindoro nitong Martes ng madaling araw.

Nagsimula ang apoy sa Old Executive Building bandang alas-2:15 ng umaga at idineklarang fireout alas-5:25 ng umaga, ayon kay Mayor Aris Baldos.

Nadamay sa sunog ang Treasurer’s Office, Assessors Office, Back Office, Engineering Department at Department of Trade and Industry sa bayan, ayon sa alkalde.

Naisalba ang isang computer sa Treasurer's Office at "marami-raming importanteng dokumento" sa Assessors Office, dagdag niya.

"Yung back (office) po wala kami na-save kahit isa. Naghahanap po kami ng puwesto ngayon siguro mga conference area po namin gagamitin pansamantala dahil ito po ay di pa naman nagagamit dahil COVID pa ngayon," ani Baldos sa Teleradyo.