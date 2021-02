DOH kinalampag ng ilang senador sa naantalang release ng benepisyo ng health workers

Wala pang tulog at kain ang ilan, pero lumabas sa kalsada nitong Huwebes, Pebrero 4, 2021, ang health workers ng National Kidney and Transplant Institute, Philippine Heart Center, at Lung Center of the Philippines para iprotesta ang pagkaantala ng kanilang allowance. Screengrab, ABS-CBN News footage



MAYNILA — Kinalampag ng ilang senador ang Department of Health (DOH) at sinabing walang dahilan para maantala ang allowance at benepisyo ng mga health care workers sa gitna ng patuloy na pandemya.

Ito ay kasunod ng pagsasagawa ng kilos protesta noong nakaraang Linggo ng health care workers mula sa National Kidney and Transplant Institute, Philippine General Hospital at Lung Center of the Philippines dahil atrasado raw ang kanilang allowance.

Ayon kina Sen. Risa Hontiveros at Sen. Panfilo Lacson, available ang pondo para sa benepisyo ng mga health workers at may batas para dito.

Sa Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2, nakapaloob ang higit P53 bilyon para sa benepisyo ng mga medical frontliners na sumusuong sa panganib na dulot ng COVID-19 pandemic.

Diin ni Hontiveros, hindi makatwiran na panay pasalamat at pagmamalaki ang DOH at ang publiko sa serbisyo ng health workers nang hindi naman naibibigay ang hazard pay at special risk allowance nila.

Sinita naman ni Lacson ang ahensya dahil ilang beses nang atrasado ang pagbibigay ng benepisyo gaya na lang noong nakaraang taon na nadiskubre na late naibigay ang benepisyo para sa pamilya ng mga doktor at nurse na namatay dahil sa COVID-19.

Aniya, dapat mapanagot na ang DOH dahil sa hindi pagpapatupad ng batas ukol sa benepisyo at kompensasyon ng health workers.

Nauna nang sinabi ng health department na nai-turnover na nila sa mga ospital ang mga benepisyo na nakalaan sa mga health worker noon pang Disyembre.

Paalala naman ng ahensya sa mga ospital, magsumite ng liquidation report para masigurong nagamit sa tama ang pondo.

Sa Bayanihan 2 — na pinalawig ang bisa hanggang Hunyo ngayong taon — iniuutos na bigyan ang health workers sa private at public health facilities ng special risk allowance, hazard pay, libreng insurance, accommodation, transportasyon at pagkain.

May kompensasyon din kapag nagkasakit o namatay dahil sa COVID-19.— Robert Mano, ABS-CBN News

