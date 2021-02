DA chief Dar di magbibitiw sa kabila ng batikos dahil sa pork issue

MAYNILA – Nanindigang hindi magbibitiw sa puwesto si Agriculture Secretary William Dar sa gitna ng mga panawagan lalo't siya ang sinisisi ng ilang grupo sa nangyayaring "krisis" sa suplay ng manok at baboy sa bansa.

Maaalalang binatikos ng hog raisers at iba pang agri groups si Dar at ang Department of Agriculture (DA) dahil hindi umano ito nakinig sa kanila.

"Binabalanse natin 'yung kapakanan... First priority ang local hog producers at alam naman ninyo ang dami namin programa diyan. Itong ASF nandiyan pa so tuloy-tuloy ang pagpuksa natin, meron na tayong elevated response. I will continue to serve... at the pleasure of the President," ani Dar.

Mariin ding itinanggi ni Dar ang alegasyong panay pag-aangkat lang ang iniisip na solusyon sa itinuturing nang krisis sa industriya.

Kasalukuyang ipinatutupad ang price ceiling sa presyo ng karneng baboy at manok.

Sabi ng kalihim, bagamat naobserbahan na sa unang araw ng implementasyon ng price cap ay may mga hindi nagtinda,inaasahang unti-unti nang babalik sa normal ang presyo ng karneng baboy at manok dahil parating na ang mga suplay.

Katunayan, meron na aniya sa pier na higit 5,000 baboy mula sa ibang rehiyon, 2,400 dito ay galing ng Western Visayas at 3,000 naman mula sa General Santos City at Zamboanga.