Sa gitna ng COVID-19 pandemic, opisyal nang nagsimula ang campaign period para sa mga tumatakbo sa national positions sa halalan.

Gaya ng nakagisnan, sa unang araw ng pangangampanya, nagdaos ng mga naglalakihang proclamation rally ang mga presidential candidate.

Sa Philippine Arena sa Bulacan nag-proclamation rally sina presidential candidate Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. — na nangunguna sa mga voter survey — at runningmate na si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio.

Limitado lang sa 25,000 ang papapasukin sa event o kalahati lang ng kapasidad ng venue. Kailangang fully vaccinated, may ticket at negatibong antigen test result ang mga dumalo.

Ayon kay Marcos Jr., na anak at kapangalan ng dating diktador, magiging sentro ng kanilang pangangampanya ang pagkakaisa.

Sentro naman ng proclamation rally ang pagpapakilala sa 11 senatorial ticket ng "UniTeam" tandem.

Nagsabi rin ang kampo ni Marcos Jr. na sa mga debate na sponsored ng Commission on Elections sisipot ang kanilang kandidato, na ilang beses nang hindi dumalo sa ibang presidential interview at forum.

Umarangkada sa Camarines Sur ang campaign nina presidential candidate Vice President Leni Robredo at running-mate na si Sen. Francis "Kiko" Pangilinan, kasama ang ilang ineendorso nila sa pagkasenador.

Para iwas-COVID, "stop and go" ang diskarte ng grupo kung saan isa-isang dumadating ang mga kandidato para magsalita sa publiko.

People's campaign ang tawag ni Robredo sa kampanya niya dahil halos ang mga supporter ang nag-oorganisa ng mga lakad.

Sa labas ng Camarines Sur, nagdaos din ng caravan ang mga tagasuporta ni Robredo.

Una namang pinuntahan ng Aksyon Demokratiko standard bearer na si Isko Moreno ang Simbahan ng Sto. Niño sa Tondo, Maynila kasama ang mga kapartidong sina Samira Gutoc, Carl Balita at Atty. Jopet Sison - kung saan ipinagdasal niya ang katapusan ng pandemya.

Matapos noon ay tumulak siya pa-Divisoria at sa mga kalye ng Tondo na dinagsa ng maraming tao, bagay na ikinagulat niya.

"Nagulat ako. Siyempre as I have promised you we wanted to have a very modest way of doing it. But ah, wala, di mo mapigilan ang tao. I’m very grateful at nakapa-heartwarming, 'yung parang… di ko maipaliwanag eh," ani Moreno, na sa Maynila lumaki.

Sa kaniyang bayang sinilangan sa Imus, Cavite naman inilunsad ni Partido Reporma presidential candidate Panfilo "Ping" Lacson ang kaniyang kampanya, kasama ang runningmate na si Senate President Vicente "Tito" Sotto III.

Target umano ng tandem na kumonsulta sa mamamayan para alamin at pag-usapan ang mga isyu, sa halip na mag-motorcade na dahilan pa ng traffic.

Nagsimula naman ang kampanya ni Sen. Manny Pacquiao sa General Santos City kung saan siya ipinanganak.

Ngayon, nagkaroon naman ng ilang pagbabago sa pangangampanya ni Pacquiao matapos ang ilang buwang pag-iikot. Hindi na makikitang naghahagis si Pacquiao ng mga P1,000 bill.

Nasa 580 sasakyan ang lumahok sa caravan ni Pacquiao, ayon sa kaniyang kampo. Nanggaling ang mga ito sa South Cotabato, Maguindanao, at iba pang parte ng Mindanao.

Nagkaaberya naman ang proclamation rally ni Ka Leody De Guzman matapos ianunsiyo ng Comelec na wala siyang permit para sa proclamation rally.

Alinsunod sa resolusyon ng Comelec, kinakailangang kumuha ng permit mula sa campaign committee ang sino mang magdadaos ng election campaign 72 oras bago ang aktibidad.

Sabi rin ni De Guzman na hindi pa niya alam kung nakakuha ng permit ang kaniyang partido. Gayunman, itinuloy ni De Guzman ang motorcade pa-Bantayog ng mga Bayani, kung saan magsasalita si De Guzman bandang alas-8 ng gabi ngayong Martes.

— May ulat nina Jacque Manabat, Adrian Ayalin, Jorge Cariño, Willard Cheng, Sherrie Ann Torres at Mike Navallo, ABS-CBN News