MAYNILA - Halos 10,000 batang edad 5 hanggang 11 ang nabakunahan kontra COVID-19 nitong Lunes, ang unang araw ng rollout sa naturang sektor sa bansa, sabi ng mga opisyal ngayong Martes.

Ayon kay vaccine czar Sec. Carlito Galvez Jr., sa bilang na ito, may isang nagkaroon ng rashes matapos bakunahan, na natugunan at naresolba rin naman agad.

Wala pa naman daw naitatalang nakaranas ng malalang side effects.

“Based sa report na ibinigay sa akin, isang minor rashes lang ang na-report sa Paranaque and nothing else," ani Galvez.

“Itong mga bakuna, reformulated ito, it is good for children,” dagdag niya.

May dalawang vaccination sites sa Mandaluyong para sa mga batang 5 hanggang 11 taong gulang. Tig-300 ang target bakunahan kada site nitong Martes.

Nasa 20 bata ang binakunahan sa ceremonial vaccination sa isang mall sa lungsod, na nagmistulang kiddie party dahil sa maraming makukulay na lobo, mascots, at mga laruang display.

May isang batang napaiyak matapos bakunahan, pero tumahan din makalipas ang isang minuto.

Ayon sa mga magulang, gusto nilang magkaroon ang anak ng proteksyon kontra COVID-19 bilang paghahanda sa muling pagbabalik ng face-to-face classes.

May payo ang Department of Health (DOH) para mahikayat ang mga batang nasa vaccination site na pero natakot magpabakuna.

Ayon kay Galvez, sa National Children’s Hospital nitong Lunes, may isang hindi nabakunahan dahil umayaw ang bata.

“Mato-traumatize 'pag pinilit mo eh. Let them be. If they can wait for 30 minutes, show them that other children are being vaccinated. So visually, impact is mitigated. Sit down, while they see others being vaccinated, they start to be more confident,” sabi ni Health Secretary Francisco Duque III.

EXPANSION

Nakatakdang palawakin ng gobyerno nationwide ang COVID vaccination ng 5 to 11 years old sa darating na Lunes, Feb. 14.

Ayon kay Galvez, may 780,000 doses pa ng bakuna para sa naturang edad ang nakatakdang dumating sa Huwebes, at 1.2 million doses sa Feb. 16.

Aabot ng 5.2 million doses ng reformulated Pfizer COVID vaccine ang inaasahang kabuuang deliveries para sa buwang ito.

Samantala, sabi ni Duque, nakahanda ang gobyernong umapela, sakaling maglabas ng Temporary Restraining Order ang korte matapos ipetisyon ng dalawang magulang na ipahinto ang COVID vaccination para sa mga batang may edad 5-11.

Giit niya, hindi sapilitan ang pagbabakuna kontra COVID sa mga bata, at kailangan ng consent o pagpayag ng magulang at ng babakunahan.

Nauna na ring sinabi ni NVOC Head Myrna Cabotaje na hindi "mandatory" o walang sapilitan sa pagbabakuna sa mga bata.

NATIONAL VACCINATION DAYS

Magdaraos naman ng ika-3 national COVID-19 vaccination drive ang gobyerno sa Huwebes at Biyernes.

“Ang talagang gusto ni Duque, maubos natin ang more or less 2 million pa na A2(senior citizens) na natitira. We will also try to look for the other 3 million na 12 to 17 (years old) na 'di pa nababakunahan,” sabi ni Galvez.

Mula sa tinatayang 111 milyong kabuuang populasyon, higit 60 milyong indibidwal na ang may kumpletong bakuna kontra COVID sa bansa.

Nasa 8.2 million naman ang may booster shot o dagdag na dose.

