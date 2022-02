Watch more on iWantTFC

Sako-sakong mga sigarilyong ipupuslit sana sa Mindanao ang kinumpiska ng mga awtoridad sa Zamboanga City.

Nakatanggap ang Philippine Coast Guard ng report mula sa Enforcement and Security Service at Customs Police Zamboanga City na may isang trak na kargado ng mga sigarilyo.

Tinakpan pa ang mga ito ng agar seaweed at daing. Nasa 48 kaha ng sigarilyo ang kumpiskado na abot sa P1.6 million ang halaga.

Wala rin itong mga kaukulang dokumento pero tukoy na ang operator ng truck na mula Pagadian City.

Iniimbestigahan pa kung doon pa ito dapat dadalhin at kung saan galing ang mga smuggled na sigarilyo.

Paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act ang posibleng isampa sa mahuhuling nagpuslit ng mga ito.