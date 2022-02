SEOUL, KOREA – Inilunsad ng Embahada ng Pilipinas sa Korea ang "Know Your Rights and Responsibilities" o KYRR seminar na naglalayong tulungan ang mga kababayan na maunawaan ang mga pangunahing batas bilang OFs o Overseas Filipinos.

Sa unang session na ginanap noong January 30, 2022 na may temang “Family Matters: An Introduction to Philippine Family Law for Overseas Filipinos” kung saan dumalo ang may halos 80 Pilipino, tinalakay ni Ambassador Ma. Theresa B. Dizon-De Vega bilang inaugural resource speaker ang ilang pangunahing probisyon ng Family Code of the Philippines kasama na ang mga karaniwang legal concerns na kinakaharap ng mga kababayan tulad ng kasal, mga karapatan at obligasyon ng mag-asawa, legal separation, annulment, pagkilala sa foreign-obtained divorce decrees at iba pang legal issues.

Participants ng “Family Matters: An Introduction to Philippine Family Law for Overseas Filipinos” seminar kasama si Ambassador Ma. Theresa B. Dizon-De Vega

Matapos ang dalawang oras na session, nagkaroon ng pagkakataong makapagtanong ang mga participant patungkol sa kanilang mga usaping legal na binigyang kasagutan naman ni Ambassador Dizon-De Vega.

Hinihikayat ang mga Pilipino sa Korea na mag-antabay sa mga susunod na KYYR seminars ng Embahada kung saan tatalakayin ang land titling lalo na ang e-titling sa pakikupagtulungan ng Land Registration Authority of the Philippines, estate law and succession, paano magsuri ng loan agreements at mga batas sa Pilipinas para sa mga kababaihan.