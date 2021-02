Panukalang batas na magpapabilis ng kaso sa mga RTC, aprubado ng Senado

MAYNILA - Inaprubahan ng Senado sa pangatlo at huling pagbasa nitong Lunes ang Senate Bill No. 1886 o Judiciary Reorganization Bill, sa botong 21 pabor at 2 tutol.

Ayon kay Sen. Richard Gordon na isa sa nag-akda ng batas, pabibilisin nito ang paglilitis ng mga kaso na nakabinbin ngayon sa mga Regional Trial Court (RTC).

Sa panukala, itinataas ang halaga ng civil cases na lilitisin ng mga RTC.

Itataas sa halagang P400,000 ang civil cases na lilitisin ng mga RTC mula sa dating P50,000 sa Metro Manila at P20,000 sa ibang lugar.

Nasa panukala rin na magiging P2 milyon pataas ang halaga ng mga kaso sa mana na may testamento habang ang walang testamento na lilitisin ng RTC mula sa P100,000 hanggang P200,000 ngayon.

Ang mga mga kaso na maalis sa RTC ay mapupunta sa mga Metropolitan Trial Court o MTC.

Sa datos mula sa Korte Suprema, lagpas 108,000 ang pending na civil cases sa mga RTC at higit P21,000 ang pending sa mga MTC.

Sa mungkahi ni Senate Minority Leader Franklin Drilon, nasa panukala rin na bibigyan ang korte suprema ng kapangyarihan na itaas o ibaba ang jurisdictional threshold o halaga ng lilitisin ng mga RTC at MTC.

Tinutulan ito nina Sen. Koko Pimentel at Sen. Francis Tolentino dahil labag daw sa Konstitusyon dahil ipinapasa nito sa Korte Suprema ang kapangyarihan ng Kongreso na gumawa ng batas.--Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News

