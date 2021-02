Mga eksperto sa allergy nilinaw na walang dapat ikatakot sa COVID-19 vaccines

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Ayon sa grupo ng mga doktor para sa allergies, wala namang dapat ikatakot ang mga Pilipino sa mga bakuna kontra COVID-19.

Sabi ng Philippine Society of Allergy, Asthma and Immunology (PSAAI), ang nailista lang naman na contraindication o ipinagbabawal na makakuha ng bakuna ay iyong mga nagka-allergy na sa unang dose ng bakuna kontra COVID-19 at sa nilalaman nito.

Ang isa rito ay ang polyethylene glycol na ipinambabalot sa genetic code o RNA ng COVID-19 upang ma-inject ito sa katawan ng tao o kaya ay polysorbate na ginagamit naman sa iba pang bakuna.

"All vaccinated patients should be observed for 30 minutes after vaccination, kung hindi kayo nagre-react... puwede kayong mabakunahan kahit kayo naka-experience dati ng pamamantal o allergic reaction," sabi ni Dr. Rommel Lobo, presidente ng PSAAI.

"If you’re an asthmatic and on maintenance medication of inhaled steroids, usually it is not a contraindication for you to be vaccinated," dagdag niya.

Importante umanong alamin kung ano ba ang dahilan ng allergy dahil kadalasan ay dahil sa dust mite o ibang trigger ang sanhi ng asthma.

Wala din umanong problema ang may mga allergy sa pagkain dahil wala naman itong kinalaman sa laman ng bakuna.

Ayon kay Lobo, na miyembro rin ng National Adverse Events Following Immunization Committee ng Pilipinas, iilan lang ang nagkakaroon ng grabe talagang reaksiyon sa bakuna sa isang milyong mababakunahan.

Ngunit kung mangyari man ang tinatawag na anaphylaxis, kung saan maaaring mahirapang huminga at bumaba ang blood pressure ng isang tao, ay may gamot naman para dito.

"Ang pinaka-priority drug, epinephrine, you can inject intramuscular sa lateral thigh. You can even inject epinephrine through clothing. Hindi na kailangan tanggalin ang damit. Give every 5 to 15 minutes depending on your assessment," sabi ng doktor.

Sapat naman umano ang supply ng epinephrine sa bansa at puwede itong ihanda ng health worker para magamit agad.

"Ang epinephrine is a wonder drug that would arrest the continuation or evolution of symptoms that you are suffering from... At the same time there is also a reversal of the symptoms," ani Lobo.

Para sa matatanda, importante pa ring sumangguni sa kanilang allergist para masigurong hindi magkakaroon ng reaksiyon ang bakuna sa mga gamot na ginagamit nila.

Sabi naman ni Lobo, maganda rin umanong huwag muna mag-anti-histamine bago magpabakuna dahil maaaring ma-delay nito ang severe allergic reaction na dapat maagapan agad.

Samantala, hindi naman umano pipilitin ng gobyerno ang mga tao na magpabakuna.

Siniguro naman ng Department of Health na masusunod pa rin ang pag-prioritize sa mga health worker at mga bulnerableng sektor at kung mauna man ang ilang opisyal ng gobyerno ay pasok sila dapat sa mga priority groups na ito.

–Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News