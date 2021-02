Maynilad employee arestado sa pangingikil

MAYNILA — Arestado ang isang zone specialist ng Maynilad matapos umanong maningil nang sobra-sobrang halaga sa mga kostumer na naga-apply ng linya ng tubig, sabi ngayong Lunes ng National Bureau of Investigation (NBI).

Hinuli ng mga tauhan ng NBI Anti-Fraud Division sa entrapment operation si Ulyssis Advincula sa isang fast food restaurant sa Maynila matapos abutan ng Maynilad kostumer ng P63,000.

Ayon sa NBI, nag-ugat ang operasyon sa sunod-sunod na reklamong natatanggap ng Maynilad na may mga tauhan ang water concessionaire na nago-overcharge sa mga aplikante ng linya ng tubig.

Hindi rin umano dumadaan ang pagbayad sa mismong opisina ng Maynilad.

Sa kaso ng biktima ni Advincula, hindi naman daw aabot sa higit P60,000 ang halaga ng pagpapakabit ng 7 metro na linya ng tubig kundi dapat ay nasa P42,000 lang.

Sinabihan pa raw ni Advincula ang Maynilad kostumer na puwedeng "no appearance" sa opisina.

Aminado si Advincula na nasa P20,000 ang cut na nakukuha niya sa singil sa kostumer.

Kinasuhan ng extortion ang suspek.

Nagpaalala ang Maynilad sa publiko na hindi pinapayagan ang mga empleyado na maningil sa mga kostumer.

"All payments for Maynilad services should only be made through accredited payment channels," sabi ng kompanya sa isang pahayag.

-- Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News

