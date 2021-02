Kaso ng COVID-19 UK variant sa Cordillera, nadagdagan ng 5

Nadagdagan ng 5 ang bilang ng nagpositibo sa UK variant ng coronavirus disease (COVID-19) sa Cordillera region, ayon sa local na opisina ng Department of Health ngayong Lunes.

Dalawa sa mga bagong kaso ay nasa La Trinidad habang ang tatlo ay nasa Bontoc, Mt. Province.

Batay sa pinakahuling ulat ng Department of Health-Cordillera gabi ng Linggo, 3 ang kabuuang UK COVID-19 variant cases sa La Trinidad at 15 naman sa Mt. Province.

Ayon naman kay La Trinidad Mayor Romeo Salda, namatay ang isang 84 anyos na pasyente nitong Enero 24.

Nagpasa na ng ordinansa ang lokal na pamahalaan ng La Trinidad tulad ng striktong pag-iimplementa ng pagsusuot ng face shield bilang pangontra sa pagkalat ng sakit.

“Apprehending ‘yung walang face mask at face shield because we received ordinance na wearing of face shield should be implemented… May penalty na first offense (P500), second offense (1,500) at third offense (2,500),” ani Salda.

Ayon naman kay Benguet Governor Melchor Diclas, iimbestigahan nila kung community transmission na ba ang nangyayari dahil ang mga nagpositibo sa La Trinidad ay wala namang travel history.

“We'll investigate pa rin para makita natin if it’s local transmission or it’s already a community transmission na hindi na natin nade-detect kasi ganito rin ‘yung nagyayari sa La Trinidad. Actually, wala rin silang contact abroad or might be galing sa Mt. Province, sa Bontoc particularly. May contact ‘yun from abroad,” ani Diclas.

Para sa ilang residente, nagdudulot na ng pangamba ang pagkalat ng sakit.

“Talagang nakakatakot dahil hindi natin alam kung anong klaseng virus ito. Pero s’yempre, mas nakakatakot naman ‘tong kabuhayan namin ngayon. Sabi nga nila, ‘di ka mamamatay sa COVID, (pero) mamamatay ka sa gutom,” aning residenteng si Analyn Oropesa.

Sa ngayon, naghigpit muna ng border control ang mga munisipalidad sa Benguet at Baguio dahil sa UK variant.

Umabot na sa 12,479 ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa Cordillera region, kung saan 1,032 ang active cases.

- Ulat ni Micaella Ilao

