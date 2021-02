Covid-19 vaccines ibibiyahe agad patungong 'hubs' pagdating ng Pilipinas

Watch more in iWantTFC

Tiniyak ng gobyerno na nakalatag na ang kanilang plano para makalabas agad sa airport ang mga bakuna kontra COVID-19 sa oras na lumapag ito sa bansa.

"Mula sa airport, it will undergo the clearance from the Bureau of Customs. It will be very fast. Naka-flag na ‘yan sa Bureau of Customs," paliwanag ni Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

"Mayroon na po tayong one-stop shop doon po sa [Ninoy Aquino International Airport]. At it will take only a few hours. Mga one hour or 2 hours, lalabas na po kaagad 'yong ating mga bakuna," sabi naman ni vaccine czar Carlito Galvez.

Babantayan din ng mga pulis at airport security ang mga bakuna mula paliparan hanggang warehouse, ani Galvez.

"Gagawa po tayo ng special lane para hindi po ma-delay," aniya.

Ang mga bakunang may temperature requirement ay dadalhin mula airport patungong Research Institute for Tropical Medicine (RITM) sa Muntinlupa, na magsisilbing government centralized vaccine hub.

Target na magawa ito sa loob nang 20 minuto.

Mula RITM, ipapasa ang mga bakuna sa regional warehouses ng Department of Health (DOH).

Ipapamahagi naman ng Center for Health Development ang mga bakuna mula regional hubs patungo sa local government units (LGU).

Responsibilidad ng LGU na dalhin ang mga bakuna sa implementing units tulad ng mga ospital at iba pang vaccination site para maiturok sa eligible na residente.

"We are ensuring na 'yong bawat point ng paglilipatan ng bakuna, mayroon tayong appropriate na storage facilities and we can check the potency of these vaccines will be retained," ani Vergeire.

Pero may mga bakuna, tulad ng Pfizer, na nangangailangan ng ultra cold storage.

Kaya base sa Philippine National Deployment and Vaccination Plan for COVID-19 Vaccines, ilalagak ang mga naturang bakuna sa mga inupahang private warehouse ng gobyerno.

Ang cold storage company na ang magde-deliver ng bakuna sa mga ospital at vaccination site.

"What will be most important is for us to maintain the potency of the vaccines, dahil 'yong temperature niya is very sensitive," ani Vergeire.

Paalala naman ni Vergeire sa mga hahawak ng Pfizer vaccines: "Kapag ang isang area o ospital ay walang ultra low freezer, kailangan 'yong bakuna na ibinigay sa kanila, it can be maintained in 2 to 8 degrees na temperature, pero has to be consumed within 5 days."

"Kapag naman binuksan na, kailangan within 6 hours ma-consume ang bakuna," aniya.

Ayon sa DOH, 41 kompanya ang pinadalhan ng imbitasyon para mag-bid bilang paglalagakan ng COVID-19 vaccines na bibilhin ng gobyerno.

Target ng ahensiya na makapag-award ng nanalong bidder bago matapos ang Pebrero.

Magsasagawa naman ng simulation ang mga ahensiya ng gobyerno sa Martes para masukat ang kahandaan ng mga pasilidad at ang oras sa paglalabas ng COVID-19 vaccines mula airport patungong central vaccination hub.

-- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News