Amang bumili ng pang-ulam, nasalpok ng sasakyan ang motorsiklo

MAYNILA – Patay ang isang padre de pamilya sa Quezon City noong Linggo matapos masalpok ng isang sasakyan ang minamaneho niyang motorsiklo matapos niyang bumili ng lulutuing ulam.

Sa kuha ng CCTV ng Barangay Pasong Tamo, kita ang pagsalpok ng isang compact multi-purpose vehicle sa isang motorsiklo nang umarangkada ito.

"Nakita po natin du'n sa CCTV na pagkaliko pa lang n'ya du'n sa Visayas Avenue, medyo kinain na niya 'yung kabilang lane 'no. At nagpapatunay lang po 'to na 'yung driver hindi pa bihasa sa pagmamaneho," ani Banjo Pilar, chairman ng Barangay Pasong Tamo.

Nadala pa sa ospital pero namatay din ang nakamotorsiklo.

Kinilala ang biktimang si Arnulfo Alejo, 52. Hindi inakala ng biyuda na si Arlene Alejo na hindi na pala makakauwi ang mister nang nagpaalam na bibili lang ng uulamin para sa hapunan.

"Nagtataka naman ako, napakalapit lang ng palengke, bakit ang tagal niyang umuwi," ani Arlene.

Hawak na ng mga awtoridad ang driver pero hindi na muna ito nagbigay ng kaniyang panig sa media.

–Ulat ni Jorge Cariño, ABS-CBN News