11 modern jeep hinuli dahil sa ilegal na pamamasada sa Commonwealth

Mula sa Inter-Agency Council For Traffic

MAYNILA - Hinuli ng mga awtoridad Lunes ng umaga ang 11 modern jeep dahil sa pamamasada kahit ipinagbabawal pa sa Commonwealth Avenue sa Quezon City.

Pinuntirya ang mga sasakyang ito ng mga tauhan ng Inter-Agency Council For Traffic sa kanilang anti-colorum operation.

Ayon sa i-ACT at sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na kasama sa operasyon, may provisional authority na ang mga modern jeep na ito para sa ruta.

Pero hindi pa rin sila makabibiyahe dahil kailangan pa nilang mag-apply para sa QR code na nilalagay sa sasakyan. Ang QR code ang magpapatunay na aprubado ang ruta.

Sa ngayon, mga bus pa lang ang pinapayagang pumasada sa Commonwealth.

i-ACT impounds at least 11 modern jeepneys for illegally plying Commonwealth Avenue without required QR code for PUVs.



(📸: i-ACT) pic.twitter.com/hAqH9JvWIZ — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) February 8, 2021

Sabi ng i-ACT, 2 e-jeep lang ang nahuhuli nila pagsikat ng araw pero biglang nagsidaanan ang mga iba pasado alas-7 kanina kaya umabot ng 11 ang mga nahuli.

Bukod sa wala pang permiso na pumasada, nahuli pa ang isang modern jeep na hindi naka-face mask ang konduktor.

Katuwiran ng isang drayber, hindi niya alam na kailangan pa ang QR code para makabiyahe.

Kasunod ito ng paghuli ng LTFRB ng 7 modern jeep sa lugar nitong Linggo.

Diretso impound ang mga sasakyan at nahaharap ang operator sa multa na P50,000 para matubos ang bawat modern jeep.