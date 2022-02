Senate report sa 'pastillas scam' ipinadala na sa DOJ, Ombudsman

MAYNILA — Ipinadala na ng Senado sa Office of the Ombudsman at sa Department of Justice ang committee report na nagrerekomendang kasuhan ang mga sangkot sa tinaguriang "pastillas scam" sa Bureau of Immigration.

Ayon kay Sen. Risa Hontiveros, chair ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations, in-adopt ng buong Senado ang committee report noong nakaraang linggo.

"Nagpapasalamat na ako ngayon pa lang sa NBI, sa DOJ, sa Office of the Ombudsman dahil nga sa nakaraang halos dalawang taon na itinakbo ng pagdinig ng Senate Committee on Women sa 'pastillas scam' ay halos nag conduct na rin sila ng parallel na imbestigasyon nila, case-building at naghain din ng mga kaso … halos nag-conduct na rin sila ng mga parallel na imbestigasyon nila, case-building, at naghain din ng mga kaso," ani Hontiveros.

Unang isiniwalat ni Hontiveros sa Senado noong Pebrero 2020 ang modus kung saan pinapapasok umano ng ilang taga-BI ang Chinese workers sa bansa kapalit ng P10,000 kahit kuwestiyonable ang kanilang mga dokumento.

Tinawag na "pastillas" ang scam dahil sa pamamaraan umano ng pagbibigay ng suhol kapalit ng ilegal na pagpapapasok ng mga banyaga.

Sa nasabing committee report, pinasasampahan ng kasong katiwalian ang nasa 27 opisyal at personnel ng BI na itinuro ng mga testigo na tumanggap ng suhol kapalit ng maluwag na pagpapapasok sa bansa ng mga Chinese.

Makakatulong ang report ng Senado para mapalakas pa ang kaso na isinampa ng NBI sa Ombudsman kaugnay ng "pastillas scam", ayon kay Hontiveros

Noong 2021, napag-alaman na ang mga sangkot sa naturang scam ay ibinalik sa kanilang pwesto sa BI matapos sila masuspinde.

— Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News

