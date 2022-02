Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Naghihintay pa rin ang mahigit 11,000 overseas Filipino workers na mabayaran ang kanilang sahod ng gobyerno ng Kingdom of Saudi Arabia makalipas ang ilang taon, ayon sa Department of Labor and Employment ngayong Lunes.

"Matagal nang pinangakuan 'yung ating mga manggagawa. Eleven thousand po 'yan, 2016 pa 'yan, na bayaran 'yung suweldo nila," ani Labor Secretary Silvestre Bello III sa panayam sa TeleRadyo.

"Ilang pangako na ang sinabi sa amin na babayaran. Hanggang ngayon, hindi pa nababayaran."

Matatandaang libo-libong OFW ang pinauwi sa Pilipinas noong 2016 dahil sa hindi pagpapasahod matapos humina ang ekonomiya ng Saudi Arabia dahil sa pagbagsak ng presyo ng krudo.

Ani Bello, aabot na sa P5.1 billion ang halaga ng unpaid salaries na babayaran ng KSA.

Noong Oktubre, nagkaroon ng pagpupulong ang DOLE at KSA, kung saan nangako umano ang huli na magbabayad. Pero hindi ito nangyari.

Dahil sa hindi pagbayad ng Saudi Arabia, nagpataw ng temporary deployment ban ang DOLE na nakakaapekto rin sa libo-libong OFW.

"Kasi iniisip ko, kung papayagan natin aalis na naman 'yung ating mga kababayan at ganun na naman ang mangyari sa kanila, baka bandang huli, ako ang sisisihin," ani Bello.

Ayon sa ulat ng Business Mirror, nasa 10,000 OFWs, kabilang ang mga construction worker at household service worker, ang naka-iskedyul na umalis papuntang Saudi Arabia.

Sabi ni Bello, mag-uusap sila muli ng ambassador ng KSA para mabigyan ng hustisya ang mga hindi pa nababayarang OFWs.

"Alam natin na kailangan ng trabaho ang ating mga kababayan. Pero paano naman papuntahin dun kung 'di tayo nakakasiguro at nakatitiyak na they will be treated properly in accordance with the contract?" aniya.