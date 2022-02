Quiboloy maaari bang ipadala sa Amerika para harapin ang mga kaso?

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — "Politically motivated."

Ito ang giit ng mga abogado ni Pastor Apollo Quiboloy sa kanilang pagharap sa media noong Linggo.

Biyernes nang lumabas sa website ng US Federal Bureau of Investigation (FBI) ang wanted poster ni Quiboloy at dalawa pang opisyal ng Kingdom of Jesus Christ church kaugnay ng pagkakasangkot nila sa umano ay labor trafficking, sex trafficking, cash smuggling at iba pang krimen.

Tanong ng Quiboloy camp, bakit daw ngayon lang inilabas ang poster kung kailan mag-e-eleksiyon na sa Pilipinas?

"We all have to be in a state of abject denial to say that the United States has not been interfering with our elections since as far as we can remember," ani Ferdie Topacio.

Sabi naman ng abogado ni Quiboloy sa Amerika na si Michael Green, sinungaling ang mga nag-aakusa.

"They were part of this kingdom for over a decade [and] not one bad word about the pastor, until they were found to be corrupt," ani Green.

Kaagad umalma ang isa sa mga dati nang nag-akusa kay Quiboloy.

Sa isang Facebook post, sinabi ni Arlene Caminong Stone, ni hindi sinagot ng mga abogado ni Quiboloy ang mga pinakamahahalagang tanong — kung wala nga ba siyang nabiktimang mga menor de edad at hindi nga ba siya sangkot sa mga panloloko?

"To be trafficked while you are a minor just to beg on the streets for his bogus organization, is that a lawful practice?" hirit ni Stone.

Sabi naman ni Topacio, susunod daw ang kanyang kliyente sa proseso.

Bukod sa mga kasong kinakaharap ni Quiboloy sa Amerika, dati na rin siyang sinampahan ng reklamong rape, child abuse at human trafficking ng isang babae sa Davao.

Pero ang kaso ay ibinasura ng Davao City prosecutor noong 2020 at nakaapela ngayon sa Department of Justice.

Kung babaliktarin ng DOJ ang resolusyon, maaari itong makadagdag sa komplikasyon ng kaso dahil kailangan munang tapusin ang mga kaso niya dito sa bansa bago ma-extradite si Quiboloy.

Pero may paraan pa rin, ayon kay Justice Secretary Menardo Guevarra.

"Hindi naman ibig sabihin na kung may local case ang isang subject of extradition dito sa Pilipinas ay hindi na siya ma-e-extradite in the meantime. Nasa pag-uusap 'yan ng dalawang government kung pupuwedeng ipahiram muna 'yung person…doon sa foreign government so that this national, this Filipino or whatever ay ma-try din in the US court," ani Guevarra.

At habang wala pang pormal na request mula sa Amerika para sa extradition ni Quiboloy, may mga puwedeng gawin para pigilan ang kanyang pagtakas.

Maaaring mag-request ang US ng provisional arrest.

Puwede ring ang complainant sa Davao ang mag-request ng immigration lookout bulletin order para ma-alert ang mga awtoridad kung aalis man si Quiboloy.

Puwede ring magkusa ang DOJ na mag-issue nito depende sa ebidensiya at takbo ng mga pangyayari.

Base sa FBI poster, sa Marso 2023 nakatakda ang pagdinig sa mga kaso laban kay Quiboloy sa Amerika.