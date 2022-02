Watch more on iWantTFC

Low risk na ang Pilipinas sa COVID-19, base sa ilang pamantayan, sabi ngayong Lunes ni Health Secretary Francisco Duque III.

Kabilang sa mga pamantayang tiningnan ang 2-week growth rate ng mga kaso at kapasidad ng health care system.

"Ang Pilipinas ngayon nasa low risk [ang] 2-week growth rate... Ang ating health system capacity, pag gagamitin mo ang 2 metrics, total bed utilization and ICU (intensive care unit) bed utilization, nasa low risk level tayo," ani Duque.

Pero sa kabila ng patuloy na pagbuti ng sitwasyon ng COVID-19 sa Pilipinas, hindi pa maaaring ibaba sa pinakamaluwag na ang Alert Level 1 ang bansa, ani Duque.

"Maghintay lang tayo. Kaunti pang panahon. 'Pag itong mga kaso ay patuloy na bumababa pa at umabot sa threshold na angkop sa Alert Level 1, then we will do that," ani Duque.

Kung ang infectious disease expert na si Dr. Rontgene Solante din ang tatanungin, mas mainam na manatili muna sa Alert Level 2.

"It's too early and it's too drastic to change to a lower alert level. Tingnan muna natin in the next 2 weeks kung medyo maganda ang palo ng mga kaso natin, kung mababa," ani Solante.

Kahit pa unti-unti nang nakakahinga ang bansa sa surge, nariyan pa rin ang COVID-19 pandemic, ani Solante.

"We're still in the pandemic period," ani Solante, na nagpalala sa publiko na patuloy na magsuot ng face mask at umiwas sa mga pagtitipon.

Ayon sa Department of Health (DOH), target ng gobyerno na maging bakunado ang 90 milyon Pilipino sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Duterte.

Sakali ring magpasya ang mga eksperto na ideklarang endemic ang COVID bago ang panahong ito, mananatili muna ang ilang hakbang gaya ng pagbabakuna, pagsuot ng face mask at iba pang health standards.

Ngayong Lunes, nakapagtala ang DOH ng 6,835 bagong kaso ng COVID-19, ang ika-7 sunod na araw na mas mababa sa 10,000 ang bilang ng mga bagong kaso.

Umabot naman sa 3,616,387 ang kabuuang bilang ng confirmed COVID-19 cases sa bansa, kung saan 116,720 ang active cases.

—Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News