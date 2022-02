PH embassy sa Bahrain natulungan makauwi ang 50 distressed Filipinos

MANILA - May 50 Pilipino ang natulungang makauwi ng Philippine Embassy sa Manama, Bahrain noong January 31, 2022 lulan ng Gulf Air flight # GF-154.

Sila ang unang batch ng repatriates ngayong taon sa ilalim ng repatriation program ng Philippine Embassy sa Manama.

Photo courtesy of PE Manama

Kasama sa nasabing batch ng repatriates ang isang buntis, overstaying Overseas Filipinos, deportees, medical patients, mga menor de edad, at wards ng Embassy Shelter.

Nakipag-ugnayan ang Philippine Embassy sa Ministry of Interior ng Bahrain, partikular na ang National, Passport and Residence Affairs at immigration officials para makakuha ng exit clearances at permits ang repatriates.

Pagdating sa Maynila, tinulungan sila ng Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) para sa kanilang mga pangangailangan.

Photo courtesy of PE Manama

Tulad ng lahat na repatriates na unang nakauwi, dumaan din ang nasabing batch sa mahigpit na COVID-19 protocols bago sila nakalipad.

Patuloy na tinutulungan ng Philippine Embassy sa Manama ang mga Pilipinong na-stranded sa Bahrain bilang bahagi ng COVID-19 response program ng gobyerno ng Pilipinas.

Source: DFA website