Paliga ng basketball sa UAE nakatulong sa mga kabayan

DUBAI - Kumilos ang isang Pinoy group sa United Arab Emirates para mabigyang-tulong ang mga nangangailangang kababayan sa UAE at maging sa Pilipinas.

Isang paliga ng basketball ang idinaos ng Triskelion International-UAE Tau Gamma Sigma De UAE noong Nobyembre para makapangalap ng sapat na pondo upang makabili ng mga gamit at pagkain para sa mga kabayang nangangailangan.

Kasama ng kanilang kapatirang Tau Gamma Phi, nilahukan ng kanilang mga miyembro mula sa iba-ibang emirate ng UAE ang paliga ng basketball.

Humigit-kumulang na 5,000 Dirhams o halos PhP 70,000 ang nakalap ng grupo, pero dinagdagan pa ito ng iba nilang miyembro at sponsors kaya mas marami silang natulungan.

“Before kasi mag-COVID, talagang every year may events kami which is yung nakukuha naming likom, mapupunta po sa lahat ng mga nangangailangan nating kababayan,” pahayag ni Cherry Meneses, Grand Lady Triskelion ng Triskelion International-UAE.

May limampung mga bata at nanay ang nabigyan ng mga gatas, baby wash, lotion, school supplies, mga damit at pagkain sa Philippine Consulate General sa Dubai at Northern Emirates.

Hindi lang sa UAE, kundi nakarating din ang kanilang tulong sa Pilipinas dahil isandaan at limampung tsinelas ang naiambag ng grupo sa proyekto ng kanilang mga kasamahan sa Calbayog City sa Samar.

Dahil sa donasyon, nakatulong silang magpasaya ng nasa tatlong daan hanggang limandaang bata noong nakaraang buwan.

"Yung iba kasi nais magkaroon ng kontribusyon sa iba't’ ibang paraan. Nandito yung basketball ngayon at kung ano man yung mapagpapatak-patakan namin ay idadagdag namin sa pagbili ng in kind tulad ng gatas, Pampers (diapers), mga gamit sa bahay, groceries, kung ano man yung kakailanganin ng mga pamilyang ito,” sabi ni Ace Lester Quijada, Overseas Board Governor ng Tau Gamma Phi Global East.

Sa kasalukuyan, sinusuportahan ng Triskelion International-UAE at Tau Gamma Phi – Global East Overseas ang proyektong Tabang Surigao ng Tau Gamma Phi at Tau Gamma Sigma Mindanao para makatulong sa mga nasalanta ng bagyong Odette.

