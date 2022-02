Sinimulan na nitong Lunes, ika-7 ng Pebrero 2022, ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga batang may edad 5 hanggang 11. Isa ang National Children's Hospital sa Quezon City sa mga vaccination sites para sa naturang age group. Wena Cos, ABS-CBN News

MAYNILA — Umarangkada ngayong Lunes ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga batang may edad 5 hanggang 11.

Sa Metro Manila nagsimula ang pagbabakuna sa naturang age group, bago palawigin sa ibang lugar sa susunod na linggo.

Nasa 1,000 ang tinatayang mababakunahan sa 6 na pilot vaccination sites. Ayon sa National Vaccine Operations Center (NVOC), umaabot sa 500,000 mula sa naturang age group ang nakapagparehistro na.

Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Dr. Ted Herbosa, special adviser to the National Task Force Against COVID-19, na sasailalim muna ang bata sa assessment bago mabakunahan.

"'Wag nilang kakalimutan 'yong mga papeles na hinihingi ng [local government unit], 'yong birth certificate para pruweba ng edad ng bata ay 5 to 11, at saka ang ibang pruweba na ikaw ang magulang," ani Herbosa.

Ayon kay Herbosa, prayoridad ang pagbabakuna sa mga batang may comorbidity pero kailangan muna ng mga ito na magkaroon ng medical certificate mula sa kanilang mga doktor.

Sa Taguig City, mala-carnival ang tema sa vaccination sites sa SM Aura SMX Convention Center at Lakeshore.

Namigay ng mga kendi at tsokolate sa vaccination site para mas lalong mahikayat ang mga bata na magpaturok.

Sa National Children's Hospital, pinangunahan ni vaccine czar Carlito Galvez ang pagsisimula sa vaccination ng naturang age group.

Sa tala hanggang tanghali ng Lunes, nasa higit 70 bata na ang nabakunahan sa naturang ospital.

Children aged 6 yo, 7 yo, and 10 yo were given the reformulated Pfizer vaccine against COVID-19 at the National Children's Hospital in a symbolic immunization. @ABSCBNNews pic.twitter.com/6d0EDl1gk3 — Wena Cos (@wenacos) February 7, 2022

Ayon kay Galvez, mas malaki ang benepisyo ng pagbabakuna kaysa sa mga risk, lalo't dalawang taon nang hindi nakakalabas ang mga bata bunsod ng pandemya.

"In order to protect our family, we need to include si bunso, kasi bakunado na si lolo, lola, nanay, tatay, kuya, ate, pero si bunso hindi pa. The vaccination is not complete until the children are vaccinated," ani Galvez.

Nauna na ring sinabi ni NVOC Head Myrna Cabotaje na hindi "mandatory" o walang sapilitan sa pagbabakuna sa mga bata, sa harap ng petisyong inihain sa isang korte sa Quezon City para ipatigil ang pagbabakuna sa naturang age group.

— Ulat nina Anna Cerezo at Wena Cos, ABS-CBN News

Watch more on iWantTFC