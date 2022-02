COVID-19 | OFWs masaya sa pag-alis sa quarantine sa mga pauwing byahero

LONDON - Naghahanda na ang ilang mga Pilipino na gusto nang makapagbakasyon sa Pilipinas. Nabuhayan sila ng loob dahil sa pagkakatanggal ng mandatory quarantine sa mga byaherong fully-vaccinated.

ITALY

Sa Italya, simula ngayong Pebrero, istriktong ipapatupad na ang paggamit ng super green pass na patunay na nabakunahan na kontra COVID-19.

Kailangang ipakita ang electronic o printed green pass para makapasok sa mga bangko, public offices, post office, shopping mall, restaurant, gym, hotels, sinehan, sports stadiums, salon, at iba pang establishment.

Pinapayagan namang makapasok sa supermarkets, grocery stores, pharmacy at gasolinahan ang walang green pass. Iniksian din ang validity ng green pass mula siyam na buwan, ngayon, anim na buwan na lang.

Kung may paghihigpit sa Italya, ikinatuwa naman ng ilang Pinoy ang pagluluwag at pag-aalis ng quarantine para sa mga fully-vaccinated na uuwi ng Pilipinas. Masaya si Zeny Perez dahil matutuloy na ang plano nyang mag bakasyon sa Pilipinas.

'Di siya nakauwi sa loob ng limang taon. “Ngayon maganda na ulit umuwi, kasi kung 10 days o 15 days na quarantine kulang ang bakasyon,” sabi ni Perez, OFW sa Italy.

Malaking tulong sa OFW ang pagkakatanggal sa mandatory quarantine ayon sa samahang Pinoy na Associazione Culturale Filipina del Piemonte.

“Yung araw na makasama nila ang mahal sa buhay ay hindi na mababawasan, pati ang bakasyon nila. Ang hindi member ng OWWA, makaka-save sila, walang gastos, dahil hindi lahat member ng OWWA,” sabi ni Rosalie Cuballes, pangulo ng ACFIL.

Sa ilalim kasi ng dating pandemic quarantine policy, kung hindi miyembro ng OWWA, papasanin ng umuwing OFW ang gastos sa quarantine at sa kanyang hotel.

IRELAND

Sa Ireland, tanggal na rin ang maraming COVID-19 restrictions. Hindi na kailangan ang vaccination o recovery certificate para sa access sa mga hospitality o indoor activities. Tanggal na rin ang social distancing at limitasyon sa events at bisita sa bahay.

“Napakasaya dahil nabalik naman po sa normal na pamumuhay, ang pakikitungo sa mga kaibigan at ang pagpunta mo sa mga lugar na gusto mong marating,” sabi ni Catherine de Castro Palmiano, pediatric nurse sa Cavan General Hospital.

“At least yung mga worker is makapagtrabaho na sila ng maayos and then mas makakalabas sila lalo yung mga bata,” sabi ni Mike Uy, Pinoy sa Ireland.

“So excited po kaming lahat pero somehow worried po kasi syempre hindi pa naman totally clear yung pandemic,” sabi ni Francis, nurse sa Castlemanor Nursing Home.

Pero, may paalala ang Pinay frontliner na si Menchie Dimaano.

"Regarding po sa pagsusuot po ng mask, it is better po kung tuloy-tuloy pa rin for the benefit of everybody,” sabi ni Dimaano, nurse sa Castlemanor Nursing Home.

Nauna nang nagtanggal ng COVID restrictions ang UK para sa makagulong muli ang kanilang ekonomiya.

(Pinagsamang ulat nina Vanda Marie Brady sa Ireland, Maricel Burgonio sa Italy, at Rose Eclarinal sa United Kingdom)

