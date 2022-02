Black Eyed Peas niyanig ang Expo 2020 Dubai

DUBAI - Dinagsa ng mga Pilipino at ibang lahi ang concert ng global music superstars na Black Eyed Peas sa Al Wasl Plaza sa Expo 2020 Dubai.

Sa opening song pa lang nina Apl. de Ap, Will.I.Am at Taboo, napaindak na ang lahat. Sinundan pa ito ng mga iba pang hit songs ng Black Eyed Peas tulad ng Boom,Boom Pow, Mamacita, Pump it at iba pang hit songs ng grupo na nagdiriwang ng kanilang 25th anniversary ngayong taon.

Hindi naging hadlang ang banta ng Omicron variant para dagsain ang concert ng Black Eyed Peas lalo na ng mga Pilipino sa Dubai.

“To be honest hindi kami natakot, kasi kakatapos lang naming magpa-booster shot with my wife. Since we were isolated already very long time we decided to watch the concert ng Black Eyed Peas kasi very rare opportunity and libre pa. So we took the chance and pagdating naming doon punong puno na yung Dome nasa labas kami and kinausap ko yung local na nagbabantay sa harapan sinabi ko anniversary naming ng wife ko, thank God pinapasok niya kami sa loob near the mini stage, so (much) blessings,” sabi ni Mark Dennis Trinio, isang architect sa Dubai.

Proud Pinoy moment din nang batiin ni Apl de. Ap ang mga Pinoy sa audience.

“It’s truly an honor to be here tonight Expo 2020 in Dubai, all nations coming together. Where are Filipinos are? Let’s keep the party going! All the Filipinos in Dubai,” sabi ni Apl de. Ap sa mga kababayan.

Kasama rin ng Black Eyed Peas ang isa pang Fil-Am na si J-Rey Soul. “Kumusta po sa mga taga-Pilipinas, once again, I’m J-Rey Soul, I’m also from a small town in the Philippines,” sabi ng Fil-Am artist.

Lahat naki-jam nang kinanta ni Apl De Ap ang “Bebot.” “Everyone was dancing, everyone was enjoying so I just feel proud na Filipino ako that time, Filipino tayo na kinakanta ng lahat ng nationality even. Talagang very humbling experience,” kuwento ni Trinio.

“Black Eyed Peas is one of my favorite bands for my entire life. I am very proud, kasi two right now, two of the members are Filipino(s) who just went from rags to riches,” sabi ni Dwine Cabitac, isang OFW sa Dubai.

“At the same time my experience for the Expo concert of Black Eyed Peas, masasabi ko na one of the best for the entire Expo experience. And this is actually my first time na manood ako ng concert. And masasabi ko na sulit na sulit. I was so energetic. Go with the flow maski bata or matanda yung kaharap ko wala akong pakialam. Basta hataw ng hataw ‘ika nga kasi Black Eyed Peas yun,” dagdag ni Cabitac.

Hanggang sa finale na “I gotta a feeling,” nakikanta ang audience. "I got a feeling. That tonight's gonna be a good night,” Black Eyed Peas performance in Expo Dubai 2020 was an amazing night.

"Grabe nakaka-proud kasi as being a Filipino seeing them performed is fulfilling especially, Apple D App at nakaka proud. Ang daming OFW dito sa Dubai na napasaya, napakanta, at napasayaw,” sabi ni J-Rom Dela Cruz, isang Pinoy vlogger sa Dubai.

Bahagi ang Black Eyed Peas concert ng Infinite Nights series sa ilalim ng sub-theme ng Expo Dubai 2020 na “Mobility” kung saan pinagsama ang makabagong teknolohiya at musika sa pag-usad ng sangkatauhan.

Binisita rin ng Black-Eyed Peas ang “Bangkota,” ang Philippine Pavilion sa Expo Dubai 2020, na isa ring patunay sa galing ng mga Pilipino.

